Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026 року, а загалом заплановано створення 153 просторів, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Даємо старт створенню державних ветеранських просторів. Перші локації плануємо відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську вже на початку нового року.

Загалом заплановано створення 153 простори. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих зможуть отримати всі ключові послуги від держави в одному місці", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

В свою чергу, в Міністерстві у справах ветеранів заявили, що даним рішенням закладено правову основу для створення таких просторів у громадах, як основного осередку надання підтримки для ветеранів війни, членів їхніх родин.

Зазначається, що наразі відбувається будівництво ветеранських просторів у семи регіонах України за співфінансування Мінветеранів.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на запуск 15-20 державних ветеранських просторів в Україні в 2026 році.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, рішенням від середи погоджено реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо створення та забезпечення функціонування на території України мережі державних ветеранських просторів.

Зазначається, що метою проекту є відпрацювання централізованої моделі організації та координації діяльності мережі державних ветеранських просторів через державне некомерційне товариство "Державний ветеранський простір", визначення єдиного стандарту та оптимального механізму їх функціонування та взаємодії з Мінветеранів, а також іншими учасниками експериментального проекту.

Зокрема, проект передбачає реалізацію чотирьох етапів: нове будівництво будівель державних ветеранських просторів; створення та державна реєстрація ДНТ "Державний ветеранський простір", забезпечення його діяльності до початку функціонування державних ветеранських просторів; забезпечення функціонування державних ветеранських просторів; моніторинг та аналіз даних мережі державних ветеранських просторів, розроблення й впровадження єдиних стандартів і методичних підходів до їх функціонування.

Джерела: https://t.me/svyrydenkoy/1045

https://www.facebook.com/share/p/1BynfUnuoL/

https://t.me/tmelnychuk/6987