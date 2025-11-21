Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Президент Румунії Нікушор Дан вітає поновлені зусилля американського лідера Дональда Трампа щодо закликів до завершення війни Росії проти України та приєднується до послання європейських лідерів щодо незмінної підтримки України.

"Я з найбільшою увагою стежу за останніми подіями, пов'язаними з війною Російської Федерації проти України. Я вітаю, перш за все, поновлені зусилля президента Дональда Дж. Трампа щодо просування до сталого припинення вогню та формули миру, досягнутого шляхом переговорів та сталого розвитку", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Румунський лідер зазначив, що це також гарна нагода підтвердити, що безпека Румунії та всієї Європи залежить від умов майбутнього миру в Україні та подальших домовленостей. Він приєднався до послання інших європейських лідерів, які запевнили Україну у своїй незмінній підтримці.

"Підтримка суверенітету України разом зі США видається мені також не менш важливою. Ми переживаємо важливий момент, який вимагає від усіх нас зрілості, бачення та мужності", - наголосив Дан.

За його словами, обставини як ніколи раніше демонструють важливість інтенсивного та чесного трансатлантичного діалогу в дусі солідарності між союзниками та взаємодоповнюваності інтересів між ЄС та НАТО.

"І останнє, але не менш важливе: для мене важливо підтвердити, що ми також оцінюємо поточну динаміку з точки зору безпеки, стабільності та процвітання Республіки Молдова, які мають першорядне значення для Румунії", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, подякував румунському колезі за його підтримку.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.

Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю заявив, що зараз один із найважчих тисків на Україну, держава може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Він заявив, що пропонуватиме альтернативи до плану з 28 пунктів, але Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.

Зеленський обговорив план США і Росії щодо припинення війни в Україні з європейськими лідерами.

Раніше повідомлялося, що Мерц скасував свої плани на п'ятницю, щоб провести термінову телефонну розмову з президентом України та іншими європейськими лідерами про план США і Росії щодо припинення війни в Україні.

У НАТО не коментують американський мирний план з 28-ми пунктів для України, але нагадали, що генеральний секретар альянсу Марк Рютте чітко заявляв про необхідність справедливого та тривалого припинення війни проти України.

Зеленський обговорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом деталі із пропозиції американської сторони для закінчення війни - Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним.