Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача ухвалено новий порядок щомісячного поповнення бойових бригад мобілізованими, який забезпечить стабільне надходження особового складу до підрозділів, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, йдеться про "справедливий, рівномірний та передбачуваний" механізм, який мінімізує ручні рішення та дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу.

"Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих", - наголосив Паліса.

Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці спроможності планують розширювати.

У тих бригадах, де власних навчальних можливостей ще немає, підготовка здійснюватиметься у навчальних центрах або навчальних батальйонах армійських корпусів за участю інструкторів відповідних підрозділів.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення щодо оновленого порядку розподілу особового складу для бойових бригад, за його словами, Генеральний штаб затвердив реорганвацію процесу, яка забезпечить підрозділи гарантованим щомісячним поповненням.

Джерело: https://t.me/PavloPalisa/129