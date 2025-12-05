Інтерфакс-Україна
Події
22:32 05.12.2025

Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

1 хв читати

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача ухвалено новий порядок щомісячного поповнення бойових бригад мобілізованими, який забезпечить стабільне надходження особового складу до підрозділів, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, йдеться про "справедливий, рівномірний та передбачуваний" механізм, який мінімізує ручні рішення та дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу.

"Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих", - наголосив Паліса.

Підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади. Наразі 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ці спроможності планують розширювати.

У тих бригадах, де власних навчальних можливостей ще немає, підготовка здійснюватиметься у навчальних центрах або навчальних батальйонах армійських корпусів за участю інструкторів відповідних підрозділів.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення щодо оновленого порядку розподілу особового складу для бойових бригад, за його словами, Генеральний штаб затвердив реорганвацію процесу, яка забезпечить підрозділи гарантованим щомісячним поповненням.

Джерело: https://t.me/PavloPalisa/129

Теги: #бригади #розподіл #мобілізовані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 05.12.2025
Зеленський анонсував новий порядок розподілу особового складу між бойовими бригадами

Зеленський анонсував новий порядок розподілу особового складу між бойовими бригадами

21:31 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

20:18 26.11.2025
Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

19:39 04.11.2025
Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

13:06 30.10.2025
ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

15:39 22.08.2025
Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

14:01 13.08.2025
Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

Раді пропонують дозволити мобілізованим віком від 55 років служити поза зонами бойових дій

16:27 29.07.2025
НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

15:49 14.07.2025
Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

Представники Херсонської ОВА та МВС обговорили ліквідацію наслідків російських ударів по Херсонській ТЕЦ

Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

На НВМК висадили частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів - Мінветеранів

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА