Інтерфакс-Україна
Економіка
16:27 29.07.2025

НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

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НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), ухвалила постанову "Про погодження правил довгострокового розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів України", що стосується перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

"Це рішення розширює можливості для експортно-імпортних операцій з електроенергією через міждержавні перетини з країнами-членами Енергетичного співтовариства та зміцнює енергетичну безпеку та стабільність енергосистеми України", - зазначив регулятор після ухвалення документу на засіданні у вівторок.

Водночас, як доповнили в комісії, вказане рішення підтверджує стратегічну орієнтацію НКРЕКП на адаптацію регуляторної політики до європейських стандартів.

Згідно з інформацією, наданою НЕК "Укренерго" в НКРЕКП, оператори систем передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії домовилися про впровадження середньострокового (місячного) спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на українських кордонах на базі електронної аукціонної платформи Joint Allocation Office (JAO).

"Впровадження скоординованого місячного механізму розподілу пропускної спроможності через платформу JAO відкриває доступ до торгівлі е/е зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією на нових, більш сприятливих для України умовах", - наголосив регулятор.

Теги: #нкрекп #розподіл #перетин

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