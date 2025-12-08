НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розраховує на проведення Секретаріатом Енергетичного співтовариства незалежної оцінки своєї діяльності та оприлюдненні її результатів для збереження довіри з боку міжнародних партнерів, донорів та інвесторів, йдеться в її повідомленні на сайті в понеділок.

"Це має особливе значення у контексті гострої необхідності залучення інвестицій, яких нині вимагають українська економіка та енергетичний сектор як для функціонування в умовах воєнного стану, так і для майбутньої масштабної відбудови", – зазначається в повідомленні.

У ньому НКРЕКП також підтримує позицію Секретаріату Енергоспівтовариства, який наголошує на тому, що будь-які зміни в регулюванні сектору енергетики та функціонуванні регулятора мають повністю узгоджуватися із acquis ЄС. Крім того, він підтримує рекомендації Секретаріату щодо важливості посилення інституційної спроможності регулятора шляхом, зокрема, покращення прозорості процесу відбору членів НКРЕКП, підвищення автономії та відкритості в прийнятті рішень.

Ця позиція та рекомендації викладені в листі директора Секретаріату Артура Лорковського у відповідь на лист НКРЕКП від 20 листопада до нього.

"Незалежність національних регуляторних органів є наріжним каменем інтегрованих енергетичних ринків та acquis Енергетичного Співтовариства. Добре забезпечений та незалежний енергетичний регулятор є фундаментальним для інтеграції України в ЄС та необхідних реформ в енергетичному секторі", – йдеться у листі Лорковського.

Він також поділяє переконаність НКРЕКП "щодо важливості швидкого прийняття законопроєкту, спрямованого на зміцнення її незалежності".

Директор Секретаріату зазначив, що за останні кілька місяців він надав низку пропозицій, спрямованих на посилення інституційної незалежності регулятора, зокрема, змін до закону про НКРЕКП.

"Ми надіслали детальні рекомендації щодо посилення операційної автономії та інституційного статусу НКРЕКП (…) Серед ключових пропозицій – структурні заходи щодо підвищення прозорості процесу відбору членів НКРЕКП шляхом подальшого усунення потенційних конфліктів інтересів та введення трьох незалежних членів з повним правом голосу до конкурcної комісії", – пояснив Лорковський.

Водночас він висловив стурбованість законом про Державний бюджет, зауваживши, що запропонована схема оплати праці державних службовців може підірвати здатність НКРЕКП залучати та утримувати висококваліфікований персонал, необхідний для виконання її вимогливих та зростаючих зобов'язань згідно з acquis.

"Ми наголосили, що фінансова незалежність, включаючи належні людські та фінансові ресурси, є основною вимогою Директиви (ЄС) 2019/944 (стаття 57(5)), та рекомендували надати пріоритет посиленню можливостей НКРЕКП на тлі триваючих воєнних зусиль та досягнення мети повної інтеграції ринку", – написав директор Секретаріату.

За словами Лорковського, він очікує, що будь-які заходи, вжиті по відношенню до НКРЕКП, будуть повністю відповідати законодавству Енергоспівтовариства.

Він також висловив надію, що поточна ситуація надасть додатковий поштовх для рішучого посилення інституційної незалежності НКРЕКП.

Як повідомлялося, 8 грудня депутат Андрій Жупанин ("Слуга народу") та кілька інших депутатів зареєстрували в парламенті законопроєкт щодо змін в роботі НКРЕКП. Законопроєкт зареєстрований за номером 14282, але його текст наразі відсутній.

Проєктом пропонується, зокрема, ротація всіх чинних членів комісії в три етапи протягом року з моменту прийняття закону та включення в конкурсну комісію з відбору членів НКРЕКП представників Єврокомісії та Енергетичного Співтовариства.

Жупанин зазначив, що при написанні законопроєкту він та колеги консультувалися з Секретаріатом Енергоспівториства та врахували його пропозиції, що були отримані в офіційному порядку.

19 листопада віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив у Верховній Раді, що Кабінет міністрів вважає за необхідне зміну складу членів НКРЕКП після того, як НАБУ встановила серед учасників схеми "Мідас" її члена Сергія Пушкаря. Він у 2022 по 2025 роках працював виконавчим директором з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом", з вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору був призначений у НКРЕКП.

"Я вважаю, що в світлі тих фактів, які проявлені, всі члени НКРЕКП мали б теж піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не відбудеться, ми звернемося до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЕКП, незважаючи на те, що це незалежний орган", - сказав він.

17 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу НКРЕКП.