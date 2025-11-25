НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

Національний енергорегулятор НКРЕКП спростив умови виробництва електричної та теплової енергії, зокрема, зменшивши кількість документів для отримання ліцензії, а в окремих випадках передбачивши її відсутність, а також спростивши підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики.

Відповідну постанову "Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану" НКРЕКП прийняла на своєму засіданні у вівторок, яке транслювалося онлайн.

"Комісія зробила черговий крок для розвитку і будівництва розподіленої генерації під час воєнного стану. Ми зменшили кількість документів, потрібних для отримання ліцензії. Насамперед ми надали можливість когенераційним установкам відпускати тепло за певним тарифом, визначеним законом про ринок електроенергії, і без отримання відповідної ліцензії", – прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко.

За його словами, це чергові заходи, яких вживає регулятор для посилення енергонезалежності України.

Згідно з постановою, яка набуває чинності 26 листопада, не підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо вона продається теплопостачальній організації за ціною, визначеною підпунктом 3 пункту 12.1 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії". Уточнюється, що це ціна не вище 50% одноставкового тарифу або 50% умовно-змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для ТКЕ.

Зазначається, що суб’єкт господарювання має лише повідомити Міністерство розвитку громад та територій, НКРЕКП та орган місцевого самоврядування про початок діяльності протягом трьох робочих днів.

Крім того, зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії.

Водночас спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше) – для цього достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого урядовою постановою № 1320 від 7 грудня 2023 року.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1_ESpRiR-P4