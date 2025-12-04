НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує у п’ятницю завтердити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 785,39 грн/МВт*год (тут і далі - без ПДВ), що на 99,16 грн/МВт*год, або на 14,4%, вище чинного у 2025 році.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф планується затвердити на рівні 427,14 грн/МВт*год – його зростання становить 67,59 грн/МВт*год, або 18,8%.

Тариф на послуги з диспетчеризації планується на рівні 110,03 грн/МВт*год, що на 11,06 грн/МВт*год або 11,18% вище чинного тарифу.

Проєкти відповідних постанов розміщені на сайті регулятора до запланованого на 5 грудня засідання, де їх планується прийняти.

Необхідний дохід (прогнозовані витрати) в структурі тарифу НЕК на передачу на 2026 рік становить 74,17 млрд грн.

Найбільшу частку у тарифі на передачу займає обсяг спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії – 358,25 грн/МВт*год.

Всього на е/е для промислової ВДЕ-генерації та СЕС домашніх господарств планується витратити 33,8 млрд грн, з яких відповідно 24 млрд грн та 9,7 млрд грн. Ще 116,6 млн грн з цих коштів розраховано на постачальника "останньої надії".

Порівняно з розрахунком тарифу на передачу на 2025 рік витрати на 2026 рік по ПСО для виробників е/е за зеленим тарифом розраховані зі збільшенням на 1,6 млрд грн (було майже 32,2 млрд грн). При цьому заплановане зменшення обсягу витрат для промислової ВДЕ-генерації на 1,2 млрд грн і збільшення для домСЕС – на 2,8 млрд (було 6,9 млрд грн).

Крім того, за розрахунком НКРЕКП, мають зрости витрати "Укренерго" на послугу зменшення навантаження для виробників за зеленим тарифом чи аукціонною ціною – з 0,6 млрд грн у 2025 році до 2,2 млрд грн у 2026 році.

Ще одна суттєва стаття витрат – купівля е/е для компенсації технологічних втрат – 15,7 млрд грн. Прогнозована ціна купівлі такого ресурсу, зокрема на ринку "на добу наперед" закладена у розмірі 6,07 тис. грн/МВт*год.

Обсяг передачі розрахований в 94,8 млн МВт*год, що майже на 3,8 млн МВт*год менше показника 2025 року (98,6 млн МВт*год). При цьому необхідний дохід в 74,17 млрд грн на 6,7 млрд грн більше показника 2025 року.

Передбачається, крім іншого, і збільшення витрат на заробітні плату – з 3,3 млрд грн до 4,08 млрд грн, на ремонти – з 0,6 млрд грн до 0,76 млрд грн відповідно. Водночас кошти на повернення кредитів плануються в меншому обсязі – 3,8 млрд грн у 2026 році проти 4,3 млрд грн у 2025 році.

Перегляд тарифу на передачу традиційно викликає дискусії. Як повідомлялося, Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА), Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) та Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулися до прем’єр-міністра України у зв’язку із намірами НКРЕКП підвищити тарифів на послуги з передачі е/е та диспетчерське управління на 2026 рік. Вони заявили, що запропоноване підвищення є критично неприйнятним для промислових підприємств, і за їхніми розрахунками, це призведе до зростання витрат на 8,1 млрд грн у 2026 році.

В умовах війни та енергетичної кризи додаткове фінансове навантаження створює серйозні ризики скорочення виробництва, втрати робочих місць та загалом промислового потенціалу країни, – йдеться в заяві.

Водночас Асоціація сонячної енергетики звернулася до НКРЕКП з листом, в якому просить для уникнення дефіциту коштів на оплату е/е промислової ВДЕ-генерації та домашніх СЕС передбачити в тарифі витрати на оплату "зеленої" е/е на рівні не нижчому за 381,39 грн/МВт*год, що на 23,28 грн/МВт*год (6,5%) більше від запропонованого у схваленому на початку листопада проєкті тарифу (358,11 грн/МВт*год).

З подібною заявою виступила Українська вітроенергетична асоціація України, яка наголосила, що закладені в документі показники не відповідають реаліям ринку і створюють підґрунтя для нового витка фінансової нестабільності в секторі ВДЕ. Зокрема, УВЕА звертає увагу на традиційно завищену прогнозну ціну продажу зеленої е/е "Гарантованим покупцем" (3,207 тис. грн/МВт*год – ЕР), що зменшує розрахункові обсяги доплат з боку "Укренерго" і призведе до дефіциту коштів.

При цьому директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у своєму Facebook звертає увагу, що частка тарифу на передачу в кінцевій ціні е/е для комерційного сегменту не перевищує 8%, а прогнозоване зростання цього типу тарифу у 2026 році становитиме приблизно 1% у кінцевому споживанні.

Він зазначає, що НКРЕКП не має можливості не підвищувати тариф на передачу, оскільки регулятор зобов’язаний виконувати законодавство в частині ПСО для зеленої енергетики та забезпечення необхідними фінансовими ресурсами базової енергетичної компанії, якою є "Укренерго". Омельченко наголошує, що головною причиною зростання цін на електричну енергію є чинна модель ринку е/е із застосування ПСО для населення та сектору ВДЕ, визначена на законодавчому рівні. Також, на його думку, війна призвела до руйнації та окупації більше 50% усіх генеруючих потужностей, що стало причиною системного дефіциту, наслідком якого є зростання цін на ринку.

"Мене дивує, чому лобісти промисловості усю увагу приділяють цьому 1%, а не необхідній зміні моделі ринку із ПСО, що штовхають ціну е/е вгору на порядок сильніше", – зауважив Омельченко.

Віце-президент з питань енергетики Міжнародної торгової палати України, адвокат Олександр Трохимець в своєму Телеграм, зокрема, пише, що основний фінансовий тягар формує ринкова ціна та розподіл. Тому, на його думку, стверджувати, що перегляд тарифу на передачу автоматично призведе до різкого зростання кінцевої ціни, некоректно.

Він також звертає увагу, що за розрахунками "Укренерго", економічно обгрунтований тариф мав би становити 848,52 грн/МВт*год (у 2025 році 665,26 грн/МВт*год – ЕР).

"Тобто запропонований регулятором тариф – це вже компроміс. А отже, ухвалення тарифу на передачу у зазначеному вигляді є необхідним рішенням, яке забезпечить виконання покладених на "Укренерго" функцій та стабільність енергетичної системи в 2026 році", – підкреслює Трохимець.

Як повідомлялося, ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України у жовтні 2025 року становив 5 987,71 грн/МВт*год, збільшившись на 42,7% порівняно з вереснем (4 196,92 грн/МВт*год).