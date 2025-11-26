Інтерфакс-Україна
13:35 26.11.2025

НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), звернулася до учасників ринку з проханням надавати інформацію про факти ускладнень, що виникають під час процесу приєднання генеруючих установок до інженерно-технічних мереж.

"Важливо надавати стислий, але змістовний опис ситуації: на якому етапі виявлено проблему, з якими технічними чи організаційними перепонами довелося зіткнутися, які дії були здійснені для її усунення", - повідомив регулятор на своєму сайті.

Як пояснили в комісії, у професійних колах періодично порушується питання щодо можливих труднощів під час реалізації процедур приєднання нових генеруючих одиниць до інженерно-технічних мереж. Водночас до НКРЕКП не надходили підтверджені офіційні звернення, які б містили конкретні приклади таких проблем.

Однак для об’єктивної оцінки ситуації та подальшого вдосконалення регуляторних механізмів необхідно отримувати наявні дані про випадки, коли той чи інший етап приєднання викликає труднощі, наголосив регулятор.

"Для всебічного та неупередженого аналізу ситуації Регулятор наголошує на важливості зворотного зв’язку від учасників ринку. Саме наявні випадки дозволяють своєчасно виявляти потенційні бар’єри, оперативно реагувати на них та вдосконалювати регуляторні механізми", - зазначили в комісії.

У НКРЕКП нагадали, що для забезпечення прискореного розвитку розподіленої генерації уряд регулятор та інші органи виконавчої влади впровадили низку скоординованих рішень, які спрощують доступ нових генеруючих установок до інженерних мереж і створюють умови для оперативного запуску нових потужностей.

Зокрема, у першому півріччі 2024 року ухвалено низку постанов, що оптимізували порядок приєднання генеруючих установок до електричних, газових та теплових мереж. Оновлений спрощений механізм, який наразі діє, передбачає скорочення строків видачі та погодження технічних умов із десяти до двох днів, зменшення кількості документів, необхідних для отримання послуги приєднання, а також встановлення мінімально необхідних технічних вимог, потрібних для безпечної паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою. Окрім того, передбачено можливість використання наявних засобів комерційного обліку та максимальної наявної інфраструктури, що зменшує витрати та пришвидшує процес приєднання.

Окремо визначено умови приєднання ВЕС та СЕС за наявності установок зберігання енергії — у тому числі, щодо потужності, яка має перевищувати встановлену потужність генеруючої установки та забезпечувати можливості видачі потужності не менше ніж протягом чотирьох годин. Визначення вартості приєднання здійснюється без застосування ставок плати за приєднання, що суттєво зменшує фінансове навантаження на інвесторів.

Як повідомлялося, національний енергорегулятор спростив умови виробництва електричної та теплової енергії, зокрема, зменшивши кількість документів для отримання ліцензії, а в окремих випадках передбачивши її відсутність, а також спростивши підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики.

Відповідну постанову "Про врегулювання питань ліцензування господарської діяльності суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії у період дії воєнного стану" НКРЕКП ухвалила на засіданні 25 листопада 2025 року.

