НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

Національний енергорегулятор НКРЕКП збільшив на 1,8 млрд грн (тут і далі без ПДВ) статтю витрат НЕК "Укренерго" на розрахунки з власниками домашніх СЕС, зменшивши на таку саму суму витрати на розрахунки з промисловими об’єктами генерації на ВДЕ.

Відповідне рішення, яке набуває чинності з 1 грудня 2025 року, прийнято на засіданні регулятора у вівторок.

Таким чином, НКРЕКП переглянула структуру тарифу "Укренерго" на передачу без зміни його розміру.

Водночас НКРЕКП збільшила на 1,3 млрд грн витрати на послугу зі зменшення навантаження, яку надає "Укренерго" промислова ВДЕ-генерація. Це передбачено за рахунок зменшення витрат на обслуговування облігацій на 655,8 млн грн та витрат на повернення кредитів на 670,5 млн грн.

"Наше клопотання про зміну структури тарифу обгрунтовано динамікою щодо обсягів "зеленої" генерації за дев'ять місяців 2025 року. Приватні господарства ростуть великими темпами, в той час як обсяг балансуючої групи "ГарПока" падає. Ми також побачили економію по деяких статтях, яку пропонуємо розподілити на зменшення навантаження ВДЕ. Коли ми затверджували тариф на 2025 рік, ми розуміли, що цифра може бути дефіцитною", – прокоментував член правління "Укренерго" Іван Юрик.

За словами голови НКРЕКП Юрія Власенка, рішення комісії дає посил на покращення розрахунків з виробниками зеленої е/е за виконання команд "Укренерго" на розвантаження станцій та з власниками домашніх СЕС.

Як повідомлялося, з серпня 2025 року "Укренерго" почала нарощувати борги за розрахунками з домСЕС. На запит ЕНЕРГОРЕФОРМИ "Укренерго" пояснила це тим, що за підсумками січня-серпня 2025 року вже вичерпала кошти для оплати е/е, виробленої СЕС приватних домогосподарств, передбачені на весь рік.

За підсумками восьми місяців 2025 року обсяг витрат на оплату е/е СЕС приватних домогосподарств за "зеленим" тарифом становить 7,114 млрд грн. Водночас в структурі тарифу "Укренерго" на передачу е/е, з якого здійснюються витрати, на весь рік передбачені кошти у розмірі 6,98 млрд грн.

"Укренерго" уточнила, що станом на 13 жовтня компанія сплатила за серпень 2025 року пропорційно всім постачальникам, через які здійснюється розрахунок з домСЕС, по 30,36% від узгодженого обсягу виплат.

Згідно з інформацією на сайті НЕК станом на 14 жовтня, сума узгодженої послуги за серпень становить 1,5 млрд грн, сума сплаченої майже втричі менша – 455,26 млн грн. За оновленою інформацією на сайті, за вересень розрахунки ще нижчі – з нарахованої суми в 1,3 млрд грн сплачено 319,4 млн грн, тобто менше чверті.

При цьому розрахунки з об’єктами ВДЕ, які входять до балансуючої групи ДП "Гарантований покупець", за 2025 рік становлять 92,1% (дані на кінець жовтня). З 1 січня 2025 року тариф "Укренерго" на передачу е/е – 686,23 грн/МВт*год. Витрати на виконання НЕК спецзобов’язків з оплати "зеленої" електроенергії, що займають найбільшу частку в тарифі, закладено в розмірі 32,2 млрд грн, з яких на підтримку промислової ВДЕ-генерації – 25,1 млрд грн, на домашні СЕС – 6,98 млрд грн. Після рішення НКРЕКП від 25 листопада ці показники відповідно становититмуть 23,3 млрд грн та 8,8 млрд грн.