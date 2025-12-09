Інтерфакс-Україна
Події
10:34 09.12.2025

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

1 хв читати
РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

Внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури на ранок вівторка без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає зі свого боку НЕК "Укренерго", вночі РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, як наслідок на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – запевняє НЕК.

Водночас "Укренерго" наголошує, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі на Полтавщині, Сумщині та Харківщині воно зранку змушене застосувати графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ).

За інформацією, зокрема, "Сумиобленерго", спочатку ГАВ на території області були введені о 07:58 для 1-5 черг, а о 08:30, відповідно до команди з НЕК "Укренерго", введено ГАВ для 6-10 черг (черги ГАВ не збігаються з чергами графіків погодинних відключень).

Згідно з інформацією "Укренерго", по всій Україні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення для населення, але їхній обсяг дещо менший анонсованого вчора - від 1,5 до 4 черг проти 2-4 черг.

Теги: #атака_рф #укренерго #міненергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:11 09.12.2025
Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

08:46 09.12.2025
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

18:09 08.12.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

18:03 08.12.2025
Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

16:37 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

15:37 08.12.2025
На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

На Донеччині росіяни атакували FPV-дроном родину з дітьми – прокуратура

17:56 07.12.2025
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

12:07 07.12.2025
Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

19:55 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Кількість параатлетів, які змінюють громадянство невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків - Сушкеви

НБУ не претендує на роль мегарегулятора – голова Нацбанку

Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

ОСТАННЄ

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

На Різдво в багатьох містах України пройде хода з зірками - Гнат Коробко про деталі проєкту

УЧХ відкрив новий простір для дітей на Львівщині

G7 заявила про готовність використовувати повну вартість заморожених активів РФ для підтримки України

Кількість параатлетів, які змінюють громадянство невелика, але є тенденція до збільшення таких випадків - Сушкеви

НБУ не претендує на роль мегарегулятора – голова Нацбанку

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА