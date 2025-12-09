РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

Внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури на ранок вівторка без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає зі свого боку НЕК "Укренерго", вночі РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, як наслідок на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – запевняє НЕК.

Водночас "Укренерго" наголошує, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі на Полтавщині, Сумщині та Харківщині воно зранку змушене застосувати графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ).

За інформацією, зокрема, "Сумиобленерго", спочатку ГАВ на території області були введені о 07:58 для 1-5 черг, а о 08:30, відповідно до команди з НЕК "Укренерго", введено ГАВ для 6-10 черг (черги ГАВ не збігаються з чергами графіків погодинних відключень).

Згідно з інформацією "Укренерго", по всій Україні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення для населення, але їхній обсяг дещо менший анонсованого вчора - від 1,5 до 4 черг проти 2-4 черг.