"Укренерго" боргує "Укргідроенерго" на балансуючому ринку вже 10 млрд грн - Сухецький

Борг НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку складає 10 млрд грн, повідомив т.в.о. гендиректора гідроенергетичної компанії Богдан Сухецький.

"Балансуючий ринок працює по розрахунках не дуже добре. Відповідно ми щодня віддаємо свою енергію просто так, щоб отримати гроші через рік. Жодна компанія не може собі дозволити нести навантаження в 10 млрд грн боргів, а ми, виходить, як державна компанія, можемо", - сказав Сухецький під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Group, який пройшов у Києві у вівторок

У коментарі "Енергореформі" у кулуарах форуму він зазначив, що перспективи закриття цих боргів не зрозумілі.

"Ніхто нічого не обіцяє. А ми перебуваємо в неоднозначному становищі, бо коли ми подамо до суду, можемо завести "Укренерго" в дефолт. З іншого боку, маємо захищати свої інтереси і повертати свої гроші", - зауважив Сухецький.

Він також додав, що компанія не може відмовитися видавати електронергію у мережу, звернувши увагу, що протягом 11 місяців цього року вона отримала приблизно 38 тис. диспетчерських команд на балансуючому ринку.

"Ми робимо все, аби підтримати енергосистему, а далі вже держава, Міненерго і всі інші мають балансувати цю історію між нами", - наголосив керівник "Укргідроенерго".

Крім того, він уточнив, що на цей час компанія вже сплатила 17 млрд грн компенсації по тарифам на електроенергію для населення, враховуючи зменшений виробіток, з якого й сплачується ПСО, повʼязаний з маловодністю та обстрілами РФ.