Інтерфакс-Україна
Події
18:51 09.12.2025

"Укренерго" боргує "Укргідроенерго" на балансуючому ринку вже 10 млрд грн - Сухецький

2 хв читати

Борг НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку складає 10 млрд грн, повідомив т.в.о. гендиректора гідроенергетичної компанії Богдан Сухецький.

"Балансуючий ринок працює по розрахунках не дуже добре. Відповідно ми щодня віддаємо свою енергію просто так, щоб отримати гроші через рік. Жодна компанія не може собі дозволити нести навантаження в 10 млрд грн боргів, а ми, виходить, як державна компанія, можемо", - сказав Сухецький під час Energy Security Dialogue 2025 від DiXi Group, який пройшов у Києві у вівторок

У коментарі "Енергореформі" у кулуарах форуму він зазначив, що перспективи закриття цих боргів не зрозумілі.

"Ніхто нічого не обіцяє. А ми перебуваємо в неоднозначному становищі, бо коли ми подамо до суду, можемо завести "Укренерго" в дефолт. З іншого боку, маємо захищати свої інтереси і повертати свої гроші", - зауважив Сухецький.

Він також додав, що компанія не може відмовитися видавати електронергію у мережу, звернувши увагу, що протягом 11 місяців цього року вона отримала приблизно 38 тис. диспетчерських команд на балансуючому ринку.

"Ми робимо все, аби підтримати енергосистему, а далі вже держава, Міненерго і всі інші мають балансувати цю історію між нами", - наголосив керівник "Укргідроенерго".

Крім того, він уточнив, що на цей час компанія вже сплатила 17 млрд грн компенсації по тарифам на електроенергію для населення, враховуючи зменшений виробіток, з якого й сплачується ПСО, повʼязаний з маловодністю та обстрілами РФ.

Теги: #сухецький #укренерго #укргідроенерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:59 09.12.2025
Нинішній тимчасовий глава "Укргідроенерго" Сухецький готується взяти участь у конкурсі на гендиректора

Нинішній тимчасовий глава "Укргідроенерго" Сухецький готується взяти участь у конкурсі на гендиректора

16:12 09.12.2025
"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

"Укренерго" застосувало аварійні відключення е/е у більшості регіонів

10:34 09.12.2025
РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

РФ уночі масовано атакувала енергетику кількох регіонів, є додаткові відключення споживачів

08:46 09.12.2025
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

18:09 08.12.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

16:37 08.12.2025
Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

17:56 07.12.2025
У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

У понеділок в Україні цілодобово діятимуть обмеження обсягом від 2,5 до 4 черг - Укренерго

23:48 05.12.2025
Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

19:55 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год

18:45 05.12.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

Кабмін дозволив "Укренерго" купувати електроенергію для покриття технологічних втрат на спецторгах - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників

Нинішній тимчасовий глава "Укргідроенерго" Сухецький готується взяти участь у конкурсі на гендиректора

Зеленський за результатами роботи в Лондоні: найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в США

ОСТАННЄ

Зеленський подякував премʼєру Канади за внесок в програму PURL

Уряд дозволив компаніям з державною часткою понад 50% імпортувати електроенергію

Уряд доручив переглянути списки заборонених до відключення е/е підприємств та зменшити зовнішнє освітлення

Фізично неможливо захистити 3,5 тис. підстанцій в Україні - заступник глави Міненерго

На сьогодні Україна повернула 6 266 полонених, з них 403 цивільних – омбудсман

Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників

Через війну загинули 243 митців і 119 медійників - Мінкультури

Італія активна в пошуку ідей і кроків для наближення миру – Зеленський після зустрічі з Мелоні

В межах операції "Чисте місто" оголошено підозри ексзаступнику голови КМДА і його спільнику - НАБУ

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зростає на тлі посилення бойових дій – доповідь ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА