Зеленський анонсував новий порядок розподілу особового складу між бойовими бригадами

Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення щодо оновленого порядку розподілу особового складу для бойових бригад, за його словами, Генеральний штаб затвердив реорганізацію процесу, яка забезпечить підрозділи гарантованим щомісячним поповненням.

"Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", – зазначив Зеленський у дописі у Facebook.

Глава держави наголосив, що це рішення враховує побажання військовослужбовців на передовій і сприятиме посиленню обороноздатності.

"На фронті бійці про це часто говорили, і ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист", – підкреслив президент.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C8krZu81d/?mibextid=wwXIfr