Інтерфакс-Україна
Події
22:09 05.12.2025

Зеленський анонсував новий порядок розподілу особового складу між бойовими бригадами

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення щодо оновленого порядку розподілу особового складу для бойових бригад, за його словами, Генеральний штаб затвердив реорганізацію процесу, яка забезпечить підрозділи гарантованим щомісячним поповненням.

"Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", – зазначив Зеленський у дописі у Facebook.

Глава держави наголосив, що це рішення враховує побажання військовослужбовців на передовій і сприятиме посиленню обороноздатності.

"На фронті бійці про це часто говорили, і ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист", – підкреслив президент.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C8krZu81d/?mibextid=wwXIfr

Теги: #бригади #розподіл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 05.12.2025
Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

21:31 05.12.2025
НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

20:18 26.11.2025
Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

19:39 04.11.2025
Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

13:06 30.10.2025
ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

16:27 29.07.2025
НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

НКРЕКП погодила правила місячного розподілу міждержавних перетинів зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

15:49 14.07.2025
Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

10:50 28.05.2025
На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

11:26 22.05.2025
Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Питання керівника "Оператора ГТС України" вирішуватиме оновлена наглядова рада – Мінекономіки

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

Трамп отримав "Премію миру" та медаль FIFA

Представники Херсонської ОВА та МВС обговорили ліквідацію наслідків російських ударів по Херсонській ТЕЦ

Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам

В Україну за посередництвом Меланії Трамп вдалося повернути 7 дітей з ТОТ – омбудсмен

На НВМК висадили частину майбутньої Алеї дубів на честь полеглих воїнів - Мінветеранів

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА