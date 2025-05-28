На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

На рахунках українських військових бригад зараз залишається близько 16-20 млрд гривень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16-20 мільярдів гривень. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27-го травня.

Президент зауважив, що зараз дрони "MAV" виробляють самі бригади.

"Китайський мавік відкритий для росіян, і він закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай росіян – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи, скажімо так. А для росіян є така можливість", - зазначив Зеленський.