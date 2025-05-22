Інтерфакс-Україна
Події
11:26 22.05.2025

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

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Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"
Фото: НГУ

До проєкту "Контракт 18-24" приєдналися ще дві бригади Національної гвардії України (НГУ) - "Рубіж" та 27-ма Печерська, повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

"Тепер до проєкту долучилися ще два підрозділи – 4 бригада НГУ "Рубіж" та 27 Печерська бригада НГУ. Тож зараз громадяни віком від 18 до 25 років зараз можуть підписати контракт на 1 рік та служити у 5 підрозділах Національної гвардії: бригадах "Азов", "Хартія", "Рубіж", 27 Печерській бригаді та Центрі спецпризначення "Омега"", - йдеться у повідомленні НГУ у телеграмі у четвер.

У НГУ нагадали, що контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис грн одразу плюс до 120 тис грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.

Теги: #нгу #бригади #18_24

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