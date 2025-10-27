Інтерфакс-Україна
14:15 27.10.2025

"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала підрозділам Нацгвардії України, що виконують бойові завдання на передовій, засоби зв’язку та захисту на загальну суму близько 30,8 млн грн, повідомляється у пресрелізі компанії.

При цьому уточнюється, що військові отримали комплекти захищеного зв’язку та радіоелектронного захисту, засоби транкового радіозв’язку (портативні й бортові станції), ретранслятори для розширення покриття, а також вимірювальне обладнання для діагностики мереж (аналізатори антен і кабелів).

Компанія не розголошує моделі та технічні характеристики обладнання з міркувань безпеки. Водночас наголошує: сукупно – цілісна система зв’язку й захисту, яка тримає підрозділ "у мережі" навіть під потужним РЕБ противника, прискорює цикл ухвалення рішень і зменшує втрати.

"Наше завдання – не просто передати техніку, а дати рішення, які реально працюють у полі. Ці комплекти підсилюють захищений зв’язок, допомагають протидіяти ворожому радіоелектронному тиску й забезпечують автономність підрозділів там, де немає доступу до енергомереж. Це – про ефективність і про життя людей, які щодня ризикують собою", – коментує керівник Офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Обладнання поєднує функції посиленого та захищеного зв’язку, елементів радіоелектронного захисту та енергозабезпечення. Воно здатне працювати в широкому частотному діапазоні, забезпечуючи стійкий канал зв’язку у зонах ведення бойових дій, де традиційні засоби часто не працюють. Завдяки потужним джерелам живлення ці системи можуть працювати тривалий час без підзарядки, що забезпечує постійну координацію між підрозділами.

"У сучасній війні стабільний зв’язок – це така ж зброя, як і будь-який інший вид озброєння. Коли противник намагається "глушити" канали, порушувати комунікацію між підрозділами, саме такі системи дають нам змогу залишатися на зв’язку й координувати дії без затримок. Надання цих систем – реальна допомога фронту,  надання нам необхідних рішень, які працюють на передовій", – підкреслює представник підрозділу Нацгвардії.

Передача здійснена в межах системної програми допомоги, у рамках якої підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" вже спрямували понад 12,8 млрд грн на підтримку Збройних сил України, ветеранів і цивільного населення.

Теги: #зсу #сталевий_фронт #допомога #нгу #метінвест

