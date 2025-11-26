Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами, найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

"Виконуємо також і запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що має бути переглянуто поповнення бригад людьми.

"Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", - наголосив Зеленський.