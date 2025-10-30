ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для роботи під час опалювального сезону 2025/2026 років, щоб максимально забезпечити електропостачання столиці, повідомив генеральний директор компанії Денис Бондар.

"Під час ОЗП 25/26 в Києві працюватиме 81 ремонтна бригада, щоб пройти його максимально зі світлом і теплом у домівках киян. Загалом цілісність та працездатність електричних мереж наразі забезпечується зусиллями 136 бригад електромонтерів. У цілому в нас стабільна кількість – 950 людей виробничого персоналу. Як показує досвід попередніх непростих років, цього достатньо для роботи під час війни", – сказав Бондар в інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

При цьому він наголосив, що основний фокус компанія робить не на кількість, а на укомплектованість, матеріальне та технічне забезпечення бригад. Крім того, багато уваги приділяється навчанню, в тому числі у взаємодії з ДСНС, іншими оперативними службами у різних непередбачуваних ситуаціях.

"ДТЕК Київські електромережі" – оператор системи розподілу електроенергії (ОСР) в Києві. Його клієнти – 1,25 млн киян та 31 тис. підприємств та установ. Компанія доставляє світло від високовольтних мереж "Укренерго" до будинків та підприємств, ремонтує електромережі, відповідає за якість електропостачання в Києві, веде облік використання е/е, управляє енергосистемою столиці.

ОСР налічує 1700 співробітників.