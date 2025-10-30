Інтерфакс-Україна
Економіка
13:06 30.10.2025

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

1 хв читати
ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО
Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для роботи під час опалювального сезону 2025/2026 років, щоб максимально забезпечити електропостачання столиці, повідомив генеральний директор компанії Денис Бондар.

"Під час ОЗП 25/26 в Києві працюватиме 81 ремонтна бригада, щоб пройти його максимально зі світлом і теплом у домівках киян. Загалом цілісність та працездатність електричних мереж наразі забезпечується зусиллями 136 бригад електромонтерів. У цілому в нас стабільна кількість – 950 людей виробничого персоналу. Як показує досвід попередніх непростих років, цього достатньо для роботи під час війни", – сказав Бондар в інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

При цьому він наголосив, що основний фокус компанія робить не на кількість, а на укомплектованість, матеріальне та технічне забезпечення бригад. Крім того, багато уваги приділяється навчанню, в тому числі у взаємодії з ДСНС, іншими оперативними службами у різних непередбачуваних ситуаціях.

"ДТЕК Київські електромережі" – оператор системи розподілу електроенергії (ОСР) в Києві. Його клієнти – 1,25 млн киян та 31 тис. підприємств та установ. Компанія доставляє світло від високовольтних мереж "Укренерго" до будинків та підприємств, ремонтує електромережі, відповідає за якість електропостачання в Києві, веде облік використання е/е, управляє енергосистемою столиці.

ОСР налічує 1700 співробітників.

Теги: #бригади #дтек_київські_електромережі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

10:50 28.05.2025
На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

11:26 22.05.2025
Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

18:14 23.04.2025
Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено до 24 – Міноборони

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено до 24 – Міноборони

00:15 19.02.2025
Британія може надати для розміщення в Україні бригаду або дві – ЗМІ

Британія може надати для розміщення в Україні бригаду або дві – ЗМІ

13:55 29.01.2025
"ДТЕК Київські електромережі" в 2024 р. вклало в енергетичну інфраструктуру столиці майже 1 млрд грн

"ДТЕК Київські електромережі" в 2024 р. вклало в енергетичну інфраструктуру столиці майже 1 млрд грн

11:14 10.01.2025
Уряд має намір врегулювати питання з бронюванням ремонтних бригад облгазів - Шмигаль

Уряд має намір врегулювати питання з бронюванням ремонтних бригад облгазів - Шмигаль

21:11 06.01.2025
Армії потрібно більше внутрішніх системних змін

Армії потрібно більше внутрішніх системних змін

20:33 06.01.2025
На Ставці обговорювали питання комплектування бригад і ротації - Зеленський

На Ставці обговорювали питання комплектування бригад і ротації - Зеленський

16:28 01.01.2025
Понад 1000 дронів отримали на Новий рік кілька бригад від громади Києва

Понад 1000 дронів отримали на Новий рік кілька бригад від громади Києва

ВАЖЛИВЕ

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

ОСТАННЄ

В Україні у 2025 р. запрацювало 10 нових зернопереробних підприємств

Осіння посівна не вирішила проблему жита, Україні в сезоні-2025/26 доведеться збільшити його імпорт у 5 разів - Рибчинський

Уряд спрямував Мінрозвитку кошти гранту в сумі 440 млн грн для "відновлюваної енергетики"

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р до 1,7% і у 2026р до 1% та покращив оцінку курсу гривні

Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

Україна в сезоні-2025 скоротила виробництво гречки на 15%, проте підстав для ажіотажу немає – галузева асоціація

Україна нарощує виробництво пшениці дурум, макаронні вироби в 2025р буде на 50% виготовлено з вітчизняної сировини

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА