Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено до 24 – Міноборони

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12554

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено з 16 до 24, повідомило Міністерство оборони України у телеграмі у середу.

Як зазначається, до переліку додалися: 47 окрема механізована бригада "Маґура"; 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи; 3 окрема танкова Залізна бригада; 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада; 34 окрема бригада берегової охорони; 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького; 108 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ; 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

У Міноборони нагадали, що заявку подати можна на сайті проєкту або через застосунок Резерв+.

Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.

"Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони", - зазначається у повідомленні на сайті Міноборони.

"Контракт 18-24" передбачає контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис пізніше двома частинами.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис грн на місяць плюс доплати за бойові завдання. Загальна сума може скласти до 2 млн грн на рік. Матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення (у тому числі, зубне протезування), а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.