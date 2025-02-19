Британія може надати для розміщення в Україні бригаду або дві – ЗМІ

Велика Британія, ймовірно, може надати дві бригади для розміщення в Україні до очолюваної нею багатонаціональної армії, повідомляє газета The Guardian з посиланням на військові джерела.

Видання зазначає, що бригада складається з кількох тисяч військовослужбовців.

Офіційно дані щодо ймовірної кількості військових для розміщення в Україні поки не озвучувались.

Як пише видання, будь-який внесок Британії обмежує невелика чисельність її армії – 71 347 військовослужбовців за останніми підрахунками в жовтні. Британія також зобов’язалася надати бригаду для захисту Естонії в разі кризи, і може виникнути додатковий тиск по всій Європі, якщо США вирішать вивести частину свого 100-тисячного військового контингенту в Європі.

Між тим, Велика Британія вважає, що гарантії безпеки України під проводом Європи можуть бути забезпечені значно меншою кількістю військ, ніж 100-150 тис., до яких закликав президент Володимир Зеленський минулого тижня у разі укладення мирної угоди.

Як повідомили джерела видання в оборонному секторі, очолювані Європою сили гарантування безпеки для України не обов’язково включатимуть велику кількість військовослужбовців, розміщених на лінії фронту, і тому можуть налічувати кілька десятків тисяч осіб або навіть менше.

The Guardian зазначає, що пакет безпеки може передбачати широке використання розвідки, спостереження і засобів дальньої розвідки для відстеження будь-яких спроб Росії порушити лінію контролю, узгоджену в угоді про припинення вогню або остаточне мирне врегулювання.

Альтернативний сценарій, який обговорювався, полягав у тому, що європейські війська взагалі не будуть розміщені в Україні, а зусилля з безпеки будуть зосереджені на довгостроковому моніторингу.

Хоча це було б очевидно привабливо для Росії, яка заявила у вівторок, що не прийме жодних військ з країн НАТО, розміщених в Україні, це було б неприйнятно для Києва, який побоюється відновлення нападу з боку Москви і хоче мати якомога більші післявоєнні сили безпеки.

Зазначається, що минулого тижня Зеленський закликав до розміщення в Україні сил стримування чисельністю від 100 тис. до 150 тис. осіб, хоча такої кількості буде майже неможливо досягти, маючи лише європейські війська.

А в понеділок газета The Washington Post повідомила, що чисельність європейських сил, які обговорюються, може становити близько 30 тис. осіб. Британські джерела не підтвердили цю цифру, оскільки переговори з Європою ще тривають, але вони зазначили, що, швидше за все, передбачається саме така чисельність.

Між тим, очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер лобіюватиме цю тему безпосередньо перед президентом США Дональдом Трампом, коли він прилетить до Вашингтона наступного тижня, підвищуючи ставки на зустріч, яка може стати вирішальною в зусиллях з пошуку мирного врегулювання для припинення війни в Україні.

Джерело: https://www.theguardian.com/uk-news/2025/feb/18/security-for-ukraine-could-be-achieved-with-fewer-troops-say-uk-sources