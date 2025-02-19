Інтерфакс-Україна
Події
00:15 19.02.2025

Британія може надати для розміщення в Україні бригаду або дві – ЗМІ

2 хв читати

Велика Британія, ймовірно, може надати дві бригади для розміщення в Україні до очолюваної нею багатонаціональної армії, повідомляє газета The Guardian з посиланням на військові джерела.

Видання зазначає, що бригада складається з кількох тисяч військовослужбовців.

Офіційно дані щодо ймовірної кількості військових для розміщення в Україні поки не озвучувались.

Як пише видання, будь-який внесок Британії обмежує невелика чисельність її армії – 71 347 військовослужбовців за останніми підрахунками в жовтні. Британія також зобов’язалася надати бригаду для захисту Естонії в разі кризи, і може виникнути додатковий тиск по всій Європі, якщо США вирішать вивести частину свого 100-тисячного військового контингенту в Європі.

Між тим, Велика Британія вважає, що гарантії безпеки України під проводом Європи можуть бути забезпечені значно меншою кількістю військ, ніж 100-150 тис., до яких закликав президент Володимир Зеленський минулого тижня у разі укладення мирної угоди.

Як повідомили джерела видання в оборонному секторі, очолювані Європою сили гарантування безпеки для України не обов’язково включатимуть велику кількість військовослужбовців, розміщених на лінії фронту, і тому можуть налічувати кілька десятків тисяч осіб або навіть менше.

The Guardian зазначає, що пакет безпеки може передбачати широке використання розвідки, спостереження і засобів дальньої розвідки для відстеження будь-яких спроб Росії порушити лінію контролю, узгоджену в угоді про припинення вогню або остаточне мирне врегулювання.

Альтернативний сценарій, який обговорювався, полягав у тому, що європейські війська взагалі не будуть розміщені в Україні, а зусилля з безпеки будуть зосереджені на довгостроковому моніторингу.

Хоча це було б очевидно привабливо для Росії, яка заявила у вівторок, що не прийме жодних військ з країн НАТО, розміщених в Україні, це було б неприйнятно для Києва, який побоюється відновлення нападу з боку Москви і хоче мати якомога більші післявоєнні сили безпеки.

Зазначається, що минулого тижня Зеленський закликав до розміщення в Україні сил стримування чисельністю від 100 тис. до 150 тис. осіб, хоча такої кількості буде майже неможливо досягти, маючи лише європейські війська.

А в понеділок газета The Washington Post повідомила, що чисельність європейських сил, які обговорюються, може становити близько 30 тис. осіб. Британські джерела не підтвердили цю цифру, оскільки переговори з Європою ще тривають, але вони зазначили, що, швидше за все, передбачається саме така чисельність.

Між тим, очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер лобіюватиме цю тему безпосередньо перед президентом США Дональдом Трампом, коли він прилетить до Вашингтона наступного тижня, підвищуючи ставки на зустріч, яка може стати вирішальною в зусиллях з пошуку мирного врегулювання для припинення війни в Україні.

Джерело: https://www.theguardian.com/uk-news/2025/feb/18/security-for-ukraine-could-be-achieved-with-fewer-troops-say-uk-sources

Теги: #бригади #розміщення #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 26.05.2025
Автомобіль в'їхав у натовп у Ліверпулі, є поранені, водія затримали - ЗМІ

Автомобіль в'їхав у натовп у Ліверпулі, є поранені, водія затримали - ЗМІ

00:09 25.05.2025
"Це не дії країни, яка прагне миру" – глава МЗС Британії різко засудив нічну атаку РФ

"Це не дії країни, яка прагне миру" – глава МЗС Британії різко засудив нічну атаку РФ

23:58 23.05.2025
Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

20:04 22.05.2025
Учасники дебатів у британському парламенті закликали свій уряд посилити санкції на причетних до викрадення українських дітей

Учасники дебатів у британському парламенті закликали свій уряд посилити санкції на причетних до викрадення українських дітей

11:26 22.05.2025
Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

22:28 20.05.2025
Зеленський провів розмову з Стармером

Зеленський провів розмову з Стармером

17:57 20.05.2025
Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

19:40 15.05.2025
Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

05:22 15.05.2025
Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

05:40 13.05.2025
Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

ОСТАННЄ

Єрмак анонсував зустріч Зеленського з розширеною до понад 75 членів Радою з питань підтримки підприємництва

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

В МЗС Польщі засудили атаки Росії

Війська РФ окупували чотири населені пункти на Сумщині – ОВА

Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

16 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду – ЗМІ

Окупанти втратили 296 осіб на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 141 зіткнення - Генштаб

Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

Глава Міноборони Нідерландів назвав "незворотнім" майбутнє членство України в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА