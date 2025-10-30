Внесок "ДТЕК Київські електромережі" в підтримку мереж столиці до кінця року перевищить 1 млрд грн – СЕО

"ДТЕК Київські електромережі" на кінець 2025 року інвестує у підтримку та розвиток енергорозподільної мережі понад 1 млрд грн, повідомив генеральний директор компанії Денис Бондар.

"У 2025 році в технічне обслуговування та поточні ремонти енергооб’єктів столиці компанія вклала майже 140 млн грн. Сума інвестицій у технічне переоснащення та оновлення до кінця року складе понад 900 млн грн. Отже, загальний внесок у підтримку та розвиток розподільної електромережі міста цьогоріч – понад 1 млрд грн", – сказав Бондар в інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

Він також додав, що для зменшення кількості аварійних відключень "ДТЕК Київські електромережі", зокрема, виконав 2859 ремонтів кабельних ліній, відремонтував майже 55 км повітряних ліній та 584 підстанції різного класу напруги.

"Також, враховуючи ризики негоди, обстрілів, очікуваних навантажень на мережу та досвід минулих років, ми сформували аварійний запас обладнання на понад 36 млн грн. Це резервні матеріали та обладнання (…), що дають змогу енергетикам оперативніше виконувати необхідні роботи та повертати світло киянам, особливо в період ОЗП. До кінця року плануємо поповнити його ще на 3,4 млн грн з урахуванням прогнозних потреб", – зазначив Бондар.

СЕО енергорозподільної компанії також звернув увагу, що одним з важливих внесків в підготовку до ОЗП є технічна допомога від іноземних партнерів.

Завдяки їй, у Києві напередодні опалювального сезону встановили 12 нових трансформаторів, переданих в рамках реалізації "Проєкту енергетичної безпеки".

"Ці трансформатори збільшують пропускну спроможність мережі без ризику перевантаження обладнання. Завдяки наданому обладнанню, нам вдалося поліпшили якість та надійність електропостачання для мешканців п’яти районів Києва – частин Святошинського, Солом’янського, Шевченківського, Деснянського та Подільського", – пояснив гендиректор "ДТЕК Київські електромережі".

"ДТЕК Київські електромережі" – оператор системи розподілу електроенергії (ОСР) в Києві. Його клієнти – 1,25 млн киян та 31 тис. підприємств та установ. Компанія доставляє світло від високовольтних мереж "Укренерго" до будинків та підприємств, ремонтує електромережі, відповідає за якість електропостачання в Києві, веде облік використання е/е, управляє енергосистемою столиці.

ОСР налічує 1700 співробітників.

Як повідомлялося з посиланням на Дениса Бондаря, "ДТЕК Київські електромережі" підготував 81 ремонтну бригаду для роботи під час опалювального сезону 2025/2026 років, щоб максимально забезпечити електропостачання столиці. Загалом цілісність та працездатність електричних мереж наразі забезпечується зусиллями 136 бригад електромонтерів, у цілому 950 людей виробничого персоналу.