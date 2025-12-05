НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2026 рік.

Відповідне рішення стосовно операторів які працюють із застосуванням стимулюючого регулювання (RAB-тарифи) та із застосуванням методології Витрати+, прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.

Враховуючи, що тариф НЕК "Укренерго" було встановлено в два етапи – з 1 січня та з 1 квітня до кінця року, НКРЕКП й для ОСР застосувала аналогічний підхід.

Згідно з розрахунками регулятора, озвученими на засіданні, середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2% (по 1 класу – 12%, по 2 класу – 2%), на 2 етапі – 0,2%.

Тарифи ОСР, які працюють по RAB-тарифам, на 2026 рік (тут і далі без ПДВ):

Назва ОСР 1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи 2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи Вінницяобленерго 487,52/ 488,1 2 746,96/ 2 752,18 Волиньобленерго 329,26/329,51 2 172,63/2 176,57 ДТЕК Дніпровські електромережі 320,28/320,67 1 691,32/1 694,44 ДТЕК Донецькі електромережі 685,70/686,61 3 493,02/3 499,03 Житомиробленерго 505,62/506,18 2 572,82/2 577,97 Закарпаттяобленерго 643,01/644,00 2 814,47/2 820,11 Запоріжжяобленерго 292,38/292,67 2 742,88/2 747,44 ДТЕК Київські електромережі 294,96/295,51 941,50/943,46 ДТЕК Київські регіональні електромережі 562,39/563,21 2 018,92/2 024,40 Кіровоградобленерго 748,16/748,85 2 506,47/2 511,13 Львівобленерго 416,85/417,28 2 111,53/2 115,92 Миколаївобленерго 648,15/649,08 2 747,63/2 752,39 ДТЕК Одеські електромережі 428,65/429,14 2 323,82/2 328,25 Полтаваобленерго 343,63/344,04 2 472,33/2 476,51 Прикарпаттяобленерго 463,41/463,89 2 684,56/2 689,09 Рівнеобленерго 422,00/422,66 2 151,30/2 156,77 Сумиобленерго 480,88/481,32 3 354,31/3 358,31 Тернопільобленерго 536,84/537,36 2 586,88/2 592,46 Харківобленерго 619,52/620,25 2 528,85/2 533,18 Херсонобленерго 866,71/867,84 2 620,28/2 625,50 Хмельницькобленерго 586,40/587,13 2 692,93/2 698,48 Черкасиобленерго 349,29/349,61 2 221,63/2 226,77 Чернівціобленерго 330,24/330,60 2 366,76/2 372,54 Чернігівобленерго 640,19/640,68 3 089,14/3 093,91 ДТЕК Високовольтні мережі 149,95/150,06 5 435,74/5 441,90 ПЕЕМ ЦЕК 262,50/262,72 1 780,54/1 783,71

Тарифи ОСР, які працюють із застосуванням методології "Витрати+", на 2026 рік:

Назва ОСР 1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи 2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС" 137,12/137,24 1 877,13/1 878,94 ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 229,62/229,82 470,71/471,35 "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 677,23/677,39 680,98/681,14 "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (для кожної з 2 зон обслуговування) 397,42/398,09 1 767,37/1 771,5 389,75/390,07 2 432,32/2 436,15 АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" 534,53/535,39 2 020,79/2 024,35

Як повідомлялося, НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня (плюс 4% та 8,2% до чинного у 2025 році тарифу в 686,23 грн/МВт*год).

Для зеленої металургії тариф на передачу складе відповідно 373,93 грн/МВт*год та 378,49 грн/МВт*год (плюс 4% та 5,3% до чинного в 359,55 грн/МВт*год).

Тариф на передачу встановлено на весь рік у розмірі 110,03 грн/МВт*год, що на 11,18% більше чинного (98,97 грн/МВт*год).