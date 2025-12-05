НКРЕКП затвердила тарифи ОСР на розподіл електроенергії на 2026р зі збільшенням в середньому на понад 3%
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2026 рік.
Відповідне рішення стосовно операторів які працюють із застосуванням стимулюючого регулювання (RAB-тарифи) та із застосуванням методології Витрати+, прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент Енергореформи.
Враховуючи, що тариф НЕК "Укренерго" було встановлено в два етапи – з 1 січня та з 1 квітня до кінця року, НКРЕКП й для ОСР застосувала аналогічний підхід.
Згідно з розрахунками регулятора, озвученими на засіданні, середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2% (по 1 класу – 12%, по 2 класу – 2%), на 2 етапі – 0,2%.
Тарифи ОСР, які працюють по RAB-тарифам, на 2026 рік (тут і далі без ПДВ):
|Назва ОСР
|1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи
|2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи
|Вінницяобленерго
|487,52/ 488,1
|2 746,96/ 2 752,18
|Волиньобленерго
|329,26/329,51
|2 172,63/2 176,57
|ДТЕК Дніпровські електромережі
|320,28/320,67
|1 691,32/1 694,44
|ДТЕК Донецькі електромережі
|685,70/686,61
|3 493,02/3 499,03
|Житомиробленерго
|505,62/506,18
|2 572,82/2 577,97
|Закарпаттяобленерго
|643,01/644,00
|2 814,47/2 820,11
|Запоріжжяобленерго
|292,38/292,67
|2 742,88/2 747,44
|ДТЕК Київські електромережі
|294,96/295,51
|941,50/943,46
|ДТЕК Київські регіональні електромережі
|562,39/563,21
|2 018,92/2 024,40
|Кіровоградобленерго
|748,16/748,85
|2 506,47/2 511,13
|Львівобленерго
|416,85/417,28
|2 111,53/2 115,92
|Миколаївобленерго
|648,15/649,08
|2 747,63/2 752,39
|ДТЕК Одеські електромережі
|428,65/429,14
|2 323,82/2 328,25
|Полтаваобленерго
|343,63/344,04
|2 472,33/2 476,51
|Прикарпаттяобленерго
|463,41/463,89
|2 684,56/2 689,09
|Рівнеобленерго
|422,00/422,66
|2 151,30/2 156,77
|Сумиобленерго
|480,88/481,32
|3 354,31/3 358,31
|Тернопільобленерго
|536,84/537,36
|2 586,88/2 592,46
|Харківобленерго
|619,52/620,25
|2 528,85/2 533,18
|Херсонобленерго
|866,71/867,84
|2 620,28/2 625,50
|Хмельницькобленерго
|586,40/587,13
|2 692,93/2 698,48
|Черкасиобленерго
|349,29/349,61
|2 221,63/2 226,77
|Чернівціобленерго
|330,24/330,60
|2 366,76/2 372,54
|Чернігівобленерго
|640,19/640,68
|3 089,14/3 093,91
|ДТЕК Високовольтні мережі
|149,95/150,06
|5 435,74/5 441,90
|ПЕЕМ ЦЕК
|262,50/262,72
|1 780,54/1 783,71
Тарифи ОСР, які працюють із застосуванням методології "Витрати+", на 2026 рік:
|Назва ОСР
|1 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи
|2 клас напруги, грн/МВт*год, 1 та 2 етапи
|ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"
|137,12/137,24
|1 877,13/1 878,94
|ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
|229,62/229,82
|470,71/471,35
|"ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
|677,23/677,39
|680,98/681,14
|"НАФТОГАЗ ТЕПЛО" (для кожної з 2 зон обслуговування)
|397,42/398,09
|1 767,37/1 771,5
|389,75/390,07
|2 432,32/2 436,15
|АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
|534,53/535,39
|2 020,79/2 024,35
Як повідомлялося, НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год – з 1 квітня (плюс 4% та 8,2% до чинного у 2025 році тарифу в 686,23 грн/МВт*год).
Для зеленої металургії тариф на передачу складе відповідно 373,93 грн/МВт*год та 378,49 грн/МВт*год (плюс 4% та 5,3% до чинного в 359,55 грн/МВт*год).
Тариф на передачу встановлено на весь рік у розмірі 110,03 грн/МВт*год, що на 11,18% більше чинного (98,97 грн/МВт*год).