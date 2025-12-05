Оголошено конкурс на посаду гендиректора "Укргідроенерго"

Київ. 5 грудня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Стартувала формалізована процедура відбору кандидата на посаду генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго", повідомила наглядова рада компанії.

Як зазначається в її повідомленні на сайті "Укргідроенерго" в п’ятницю ввечері, наглядова рада шукає "зрілого лідера великої промислової, інфраструктурної або енергетичної компанії".

Він має поєднати, зокрема, глибоке розуміння складних технічних систем, роботи енергосистеми та ринку електроенергії, сильну фінансову та інвестиційну компетентність, досвід роботи в умовах високої невизначеності, криз та/або війни.

Крім того, претенденти мають відзначатися безкомпромісною доброчесністю та готовністю працювати в інтересах держави, акціонера та суспільства.

Наглядова рада вказує, що для проведення професійного, незалежного та конкурентного відбору залучила міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry як радника з пошуку та оцінки кандидатів.

Кінцевий строк подання заявок на конкурс – до 15 січня 2026 року (включно).

Кандидати, які пройдуть попередній відбір, будуть запрошені до розширеної оцінки, яка включатиме, зокрема, презентацію бачення стратегічного розвитку компанії, представлення власного бачення ролі "Укргідроенерго" в енергосистемі в умовах війни та післявоєнного відновлення, пропозиції щодо ключових пріоритетів модернізації, інвестицій, управління ризиками, цифрової трансформації та розвитку людського капіталу, а також розуміння балансу між комерційними цілями, публічними зобов’язаннями та стратегічною безпекою держави.

З огляду на стратегічне значення компанії для енергетичної безпеки України, кандидати мають бути готові пройти поліграфне опитування з метою виявлення ризиків, пов’язаних, зокрема, із можливою діяльністю в інтересах держави-агресора РФ та корупційними мотивами.

Кандидати також пройдуть комплексне репутаційне сканування та поглиблену перевірку благонадійності.

Зі свого боку наглядова рада "Укргідроенерго" бере на себе зобов’язання забезпечити максимально високий рівень прозорості процесу відбору, у тому числі чіткі критерії оцінки та зрозумілу логіку прийняття рішень, справедливість і неупередженість у розгляді кандидатур, ефективність та своєчасність процесу, дотримання принципу "no surprises" у взаємодії з акціонером, урядом України та ключовими стейкхолдерами щодо ходу та результатів відбору.

"Фінальне рішення щодо призначення генерального директора буде ухвалено з урахуванням найвищих стандартів професіоналізму, етики, державницької позиції та довгострокових інтересів України", – наголошує наглядова рада.

Як повідомлялося, 28 травня 2025 року наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" року задовольнила заяву Ігоря Сироти про звільнення з посади генерального директора компанії. До моменту обрання наглядовою радою нового гендиректора обов’язки керівника компанії тимчасово виконує Богдан Сухецький, заступник гендиректора компанії з комерційної діяльності.

Джерело: https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/oholoshennya-pro-pochatok-vidboru-kandydata-na-posadu-heneralnoho-dyrektora