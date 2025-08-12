Глава "Укргідроенерго" вважає доцільним вирівняти прайс-кепи на ринку е/е до вечірнього піка

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Граничні ціни електроенергії на ринку після їхнього збільшення в 1,6 раза на пікові вечірні години з 31 липня цього року потрібно поступово підняти до цього рівня у всі інші часові періоди для кращої економіки балансування енергосистеми, вважає тво генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький.

"Зараз є умовна ціна на пікові години, і можна спробувати зробити її на весь день і подивитися, як реагуватиме ринок. Ми бачимо і ДТЕК, який теж дуже активно бере участь у балансуванні, напевно, бачить, наскільки і в яких годинах іноді е/е не вистачає. Це багато годин неочікуваних. Тому, як на мене, треба відпускати ціну поступово і ліберізувати її на всьому проміжку, на 24 години", – сказав Сухецький під час дискусії Energy Club у вівторок, яка транслювалася онлайн.

При цьому він наголосив, що підвищення прайс-кепів поки докорінно не змінило ситуацію на ринку, а також виступив проти повного їхнього скасування.

"Я проти того, щоб відпустити їх повністю, бо тоді це буде такий хаос! Відносно навіть розрахунків ПСО (спецобов’язків для підтримки пільгового тарифу е/е для населення – ЕР), тому що ми його розраховуємо винятково із загальної вартості електроенергії, і зараз маємо хоч якийсь визначений максимум (…). Якщо відпустити, то жодна державна компанія – ні ми, ні "Енергоатом" – не зможе розрахувати майбутні ризики стосовно вартості цієї електроенергії й обсягу коштів для покриття тарифу для населення", – пояснив Сухецький.

Він також звернув увагу на те, що ПСО заважає компанії підвищити ефективність участі у балансуванні енергосистеми та забезпечити економіку процесу.

"Ми могли б імпортувати е/е під ГАЕС, і потім у години пік видавати її, допомагаючи енергосистемі. Але кожен вироблений нами МВт чи кВт обкладається розрахунком ПСО. І економіка відразу пропадає (…). Тобто це буде збиткова операція. Якщо б не було нарахування ПСО, ми могли б таким чином теж підтримати пікове навантаження, могли б підтримати Україну й енергосистему", – зауважив глава "Укргідроенерго".

У цілому він позитивно оцінив ситуацію, за якої є можливість одночасно імпортувати та експортувати е/е, вказавши, що зараз в енергосистемі спостерігається "постійний профіцит".

"Ми зараз маємо ситуацію, коли компанії можуть продавати-купувати е/е, коли можна мати такий взаєморозрахунок і взаємодію. І це завжди оживляє ринок. Це нормальна ситуація, коли ми не тільки купуємо і видаємо валюту за кордон, а ще й продаємо, і сюди заходить валюта", – зазначив Сухецький.

Як повідомлялося, під час цієї ж дискусії, тво гендиректора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький звернув увагу на те, що компанія цьогоріч має найменші запаси води для виробництва електроенергії та забезпечення водою споживачів, які спостерігалися останніми десятиріччями, водночас накопиченню ресурсу заважає розбалансованість енергосистеми.

"Неактивно продаємо свої запаси, які є. Але при цьому бачимо, що енергосистема розбалансована. Навіть, коли є ринок, коли є профіцит на ринку, коли є низькі ціни, ми бачимо, що енергосистема все одно перебуває у ситуації, коли нас вантажать понад графік, включають в ті години, в які ми навіть не планували, коли ресурс використовується заради того, щоб збалансувати енергосистему і все. Зрозуміло, що над цим потрібно працювати й працювати", – зазначив глава "Укргідроенерго".

Національний енергорегулятор НКРЕКП з 31 липня 25 липня підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00 - з 9 тис. грн/МВТ*год до 15 тис. грн/МВт*год на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), та з 10 тис. грн/МВт*год до 16 тис. грн/МВт*год на балансуючому ринку (БР).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні.

Таким чином, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на РДН і ВДР становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.