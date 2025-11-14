РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Понад 150 ракет різних типів і більше 2000 ударних дронів спрямувала РФ на українську критичну інфраструктуру в чотирьох масованих атаках у жовтні та на початку листопада.

"Під прицілом ворога були об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура", - повідомила НЕК "Укренерго" ввечері у п’ятницю.

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченка, кількість засобів ураження, випущених на кожну конкретну ціль, є величезною, і енергетики після кожної атаки, щойно дозволяє безпекова ситуація, одразу починають усувати наслідки пошкоджень.

"Сповідуючи тактику "випаленої землі" на фронті, ворог вирішив її реалізувати й у своїх атаках на українську енергосистему. Електростанції, високовольтні підстанції та об’єкти розподільчої мережі стали мішенями для російських ударів", – зазначив він.

Українська енергосистема наразі тримається на досвіді і неймовірній самовіддачі українських енергетиків, міжнародній підтримці обладнанням і матеріалами та будівництві антидронових укриттів на ключових енергооб’єктах, доповнили в "Укренерго".

"Я безмежно вдячний всьому персоналу підстанційних працівників, лінійних бригад та ремонтників "Укренерго", які з неймовірною самовіддачею, практично цілодобово, здійснюють відновлювальні роботи після кожної з атак", - наголосив Зайченко.