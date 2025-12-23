Інтерфакс-Україна
Події
19:41 23.12.2025

Енергетики продовжують поступово стабілізувати ситуацію після російських ударів – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com

Після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію: у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Заходи обмеження споживання продовжують застосовуватися в усіх областях. Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що актуальні графіки відключень та оперативна інформація розміщуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

За інформацією Укренерго, "завтра, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)".

 

Теги: #енергосистема #стан

