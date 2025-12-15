Інтерфакс-Україна
17:06 15.12.2025

Свириденко: пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу.

"Заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після обстрілів енергетичної інфраструктури. Електропостачання вже відновлено для понад 180 тис. споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, теплопостачання в місті вже забезпечено в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень. 

"Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють Пункти незламності та польові кухні", - додала вона, зазначивши, що уряд тримає ситуацію на постійному контролі.

Свириденко звявила, що пошкодження енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста потребує часу.

Як повідомлялося, енергетики протягом суботи-неділі відновили постачання електрики для 184 тис. споживачів Одеської та понад 345 тис. споживачів Миколаївської областей після одного з наймасованіших ударів РФ з початку війни.

Теги: #пошкодження #енергосистема #одеса #свириденко

