Кошта: ЄС продовжуватиме тиснути на Росію та підтримувати Україну

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за результатами зустрічі Коаліції охочих заявив про намір Європейського Союзу продовжувати підтримку України.

"З погляду ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", - написав Кошта в соцмережі Х у вівторок.