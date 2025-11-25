Інтерфакс-Україна
19:59 25.11.2025

Кошта: ЄС продовжуватиме тиснути на Росію та підтримувати Україну

Кошта: ЄС продовжуватиме тиснути на Росію та підтримувати Україну
Президент Європейської ради Антоніу Кошта за результатами зустрічі Коаліції охочих заявив про намір Європейського Союзу продовжувати підтримку України.

"З погляду ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", - написав Кошта в соцмережі Х у вівторок.

 

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Зеленський обговорив із Фріланд питання відбудови та енергетичної стійкості України

Коаліція охочих погодилася продовжувати підтримку України – Стубб

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

