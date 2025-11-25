Інтерфакс-Україна
19:37 25.11.2025

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася із заступницею генерального секретаря НАТО Радмілою Шекерінською в рамках її візиту до України.

"Ми підтвердили ефективність програми PURL як дієвого інструмента забезпечення збройних потреб України. Обсяг фінансової підтримки з моменту запуску програми становить понад 3 млрд доларів США, об'єднавши майже 20 країн. Вдячні країнам-членам НАТО, які сьогодні інвестують у виробництво української зброї, а також підтримуємо розширення ініціатив партнерства в оборонному виробництві у рамках програм Build in Ukraine та Build with Ukraine", - написала Свириденко в телеграм-каналі, коментуючи зустріч.

Сторони також обговорили енергетичну безпеку та захист української критичної інфраструктури від триваючих російських ракетних та дронових атак.

"Водночас маємо зміцнювати наш безпековий пояс Європи, який утворюють сьогодні прифронтові області України. Йдеться насамперед про їхню відбудову та реконструкцію в умовах війни. Наша сила – у єдності та стійкості до викликів агресії росії", - наголосила Свириденко.

 

