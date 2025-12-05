Інтерфакс-Україна
18:09 05.12.2025

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби
Кабінет міністрів України затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців Сил безпеки та оборони, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у п’ятницю.

"Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ми відповідаємо на ключові запити Українського війська та суспільства", - написав Шмигаль у Телеграмі.

Зокрема, у законопроєкті передбачено, що контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших.

Контракти пропонується укладати на термін від одного до п’яти років, передбачається відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років.

Законопроєктом передбачені щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

"Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", - резюмував Шмигаль.

