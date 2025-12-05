Інтерфакс-Україна
Події
20:35 05.12.2025

Молдова денонсувала угоду з РФ про культурні центри

МЗС Молдови заявило про завершення процедур щодо денонсації угоди з РФ про культурні центри.

"Міністерство закордонних справ Молдови офіційно повідомило міністерство закордонних справ Росії про денонсацію цієї угоди", - повідомила у п'ятницю пресслужба молдовського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ повідомляє, що ми завершили всі внутрішні процедури, необхідні для денонсації Угоди між урядом Молдови та урядом Росії про створення та роботу культурних центрів. Цю угоду підписали 30 жовтня 1998 року, а набула чинності 4 липня 2001 року", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що сторони "уклали угоду на п'ять років, а після закінчення терміну автоматично продовжували її ще на п'ять років".

"Угода денонсована і більше продовжуватись не буде. Рішення про денонсацію набуде чинності через шість місяців після повідомлення. Угода перестане діяти 4 липня 2026 року", - наголошується в повідомленні.

Парламент Молдови 27 листопада ухвалив у другому, остаточному читанні законопроект про закриття Російського центру науки і культури (РЦНК або "Російський дім" – ІФ-У). Закон передбачає денонсацію "Угоди між урядом Республіки Молдова та урядом Російської Федерації про створення та функціонування культурних центрів, підписаної в м. Москві 30 жовтня 1998", що призведе до закриття РЦНК в Кишиневі.

Раніше посольство РФ у Молдові назвало рішення Кишинева про закриття РЦНК у Кишиневі "помилковим" і "контрпрдуктивним".

Теги: #молдова #угода #рф #денонсація

