Молдова збільшить кількість пунктів пропуску для автобусів та вантажівок – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Молдова у зв’язку із складною логістичною ситуацією в південно-західній частині Одещини, викликаною російськими ударами, погодилася збільшити кількість пунктів пропуску (ПП) для автобусів та вантажівок, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Пунктів пропуску з Молдовою зараз працює 7, і ще в нас додатково 3 пункти пропуску, які були призначені для легкових авто. Вони з погодженням з молдавською стороною почали пропускати автобуси. Це дозволило нам вивільнити і зняти напругу, і в цілому ми домовились про такий гнучкий підхід до автобусних перевезень", – сказав Кулеба журналістам на онлайн пресконференції у суботу.

За його словами, мова про ПП "Кельменці", "Бронниця" та "Вашківці".

Віцепрем’єр уточнив, що для перетину кордону достатньо діючих сьогодні дозволів, тобто ніяких додаткових паперів не треба буде надавати.

"Ми зараз провели перемовини, і два пункти пропуску, які діяли виключно для легкових автомобілів, переведемо також для проходження вантажних перевезень", – додав Кулеба.