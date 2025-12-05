Інтерфакс-Україна
19:08 05.12.2025

Представники Херсонської ОВА та МВС обговорили ліквідацію наслідків російських ударів по Херсонській ТЕЦ

Фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін провів зустріч із заступником міністра внутрішніх справ України Олексієм Сергєєвим щодо ліквідації наслідків російських ударів по Херсонській ТЕЦ.

"Мій заступник Антон Самойленко доповів про ситуацію на теплоцентралі та ступінь пошкодження об’єкту. Нині в місті без опалення залишається майже півтисячі багатоповерхівок. Враховуючи складність ситуації, розглядаємо можливість додатково облаштувати в приміщеннях найпростіших укриттів в Херсоні пункти обігріву. Зараз працюємо над їх обстеженням та можливим обладнанням дизельними тепловими гарматами. Є домовленості з командою "Нафтогазу" щодо закупівлі необхідних інверторів. Крім цього, залучаємо і наших міжнародних партнерів, аби забезпечити херсонців електричними чи газовими обігрівачами", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Крім того, в ході зустрічі обговорювалося забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури паливом для їх стабільної роботи.

Також сторони обговорили проблеми фінансування оборонних заходів і облаштування альтернативного шляху. Звернулися до урядовця з проханням допомогти сприяти у вирішенні цих питань на державному рівні.

Крім цього, поліцейські, рятувальники, медики системи МВС відзвітували про свою роботу та готовність до швидкого реагування на будь-які російські атаки.

Активізували також роботу мобільних підрозділів Сервісного центру та Міграційної служби, аби жителі віддалених населених пунктів змогли оформити паспорт та водійське посвідчення просто у своїй громаді.

Правобережна Херсонщина вже повністю охоплена проєктом "Офіцер-рятувальник громади". Тут у 17 громадах вже несуть службу 27 офіцерів, які забезпечені необхідними автомобілями.

Як повідомлялося, що неодноразові атаки РФ по Херсонській ТЕЦ призвели до її зупинки: без тепла залишилися 470 будинків або понад 40,5 тис. абонентів.

 

