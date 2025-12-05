Інтерфакс-Україна
11:46 05.12.2025

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявляє, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами.

"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення в 2026 році не передбачається. Ми передбачаємо запровадження нової контрактної форми, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців. Зокрема для діючих буде змога підписувати контракти за новою формою і отримувати по них більше коштів",  - сказав Шмигаль під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Міністр додав, що у п’ятницю уряд розгляне законопроєкт Міноборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби.

"Щодо грошового забезпечення. Тут необхідні окремі інституційні і законодавчі зміни. Ми провели роботу з профільним комітетом, проговорили це питання, будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму", - заявив Шмигаль.

Теги: #держбюджет #військові #виплати

