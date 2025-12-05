США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

Білий дім оприлюднив нову Стратегію національної безпеки США, в якій розглядаються, серед іншого, наміри США щодо стосунків з Європейським Союзом та НАТО.

"Якщо нинішні тенденції збережуться, через 20 років або навіть менше континент стане невпізнанним. Тому далеко не очевидно, чи матимуть деякі європейські країни достатньо сильну економіку та збройні сили, щоб залишатися надійними союзниками. Багато з цих країн зараз подвоюють зусилля на обраному шляху. Ми хочемо, щоб Європа залишилася європейською, відновила свою цивілізаційну впевненість у собі та відмовилася від своєї невдалої орієнтації на регуляторне задушення. Ми хочемо, щоб Європа залишилася європейською, відновила свою цивілізаційну впевненість у собі та відмовилася від своєї невдалої орієнтації на регуляторне задушення", - вказується у документі.

Як зазначається, ця "відсутність впевненості" найбільш очевидна у відносинах Європи з Росією.

"Європейські союзники мають значну перевагу над Росією в майже всіх сферах, за винятком ядерної зброї. В результаті війни Росії в Україні відносини Європи з Росією зараз значно погіршилися, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою. Управління відносинами Європи з Росією вимагатиме значних дипломатичних зусиль з боку США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", - вважають в адміністрації Трампа.

Таким чином, основним інтересом США проголошується проведення переговорів про швидке припинення військових дій в Україні з метою стабілізації європейських економік, запобігання ненавмисній ескалації або розширенню війни, відновлення стратегічної стабільності з Росією, а також забезпечення відновлення України після військових дій, щоб вона могла вижити як життєздатна держава.

"Війна в Україні мала небажаний ефект, збільшивши зовнішню залежність Європи, особливо Німеччини. Сьогодні німецькі хімічні компанії будують в Китаї одні з найбільших у світі переробних заводів, використовуючи російський газ, який вони не можуть отримати у себе вдома. Адміністрація Трампа перебуває у конфлікті з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи в нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію. Більшість європейців прагне миру, але це бажання не втілюється в політику, значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами. Це стратегічно важливо для Сполучених Штатів саме тому, що європейські держави не можуть реформуватися, якщо вони перебувають у політичній кризі", - йдеться в тексті документу.

У зв’язку з цим, у пріоритет загальної політики США щодо Європи виносится відновлення умов стабільності в Європі та стратегічної стабільності з Росією, надання Євпропі можливості "стояти на власних ногах" і діяти як група союзних суверенних держав, зокрема шляхом прийняття на себе основної відповідальності за власну оборону, без домінування з боку будь-якої ворожої сили, а також культивування опору поточній траєкторії розвитку Європи в європейських державах.

Крім того, наголошується на важливості відкриття європейських ринків для товарів і послуг США та забезпечення справедливого ставлення до американських працівників і підприємств, та розбудови здорових держав Центральної, Східної та Південної Європи через торговельні зв’язки, продаж зброї, політичну співпрацю та культурні й освітні обміни.

Окремо США заявляють про намір "покінчити з уявленням про НАТО як про союз, що постійно розширюється, та запобігати його реальному розширенню" та заохочувати Європу до вжиття заходів для боротьби з надлишковими потужностями, крадіжками технологій, кібершпигунством та іншими ворожими економічними практиками.