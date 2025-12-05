Інтерфакс-Україна
Події
16:14 05.12.2025

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

3 хв читати
США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

Білий дім оприлюднив нову Стратегію національної безпеки США, в якій розглядаються, серед іншого, наміри США щодо стосунків з Європейським Союзом та НАТО.

"Якщо нинішні тенденції збережуться, через 20 років або навіть менше континент стане невпізнанним. Тому далеко не очевидно, чи матимуть деякі європейські країни достатньо сильну економіку та збройні сили, щоб залишатися надійними союзниками. Багато з цих країн зараз подвоюють зусилля на обраному шляху. Ми хочемо, щоб Європа залишилася європейською, відновила свою цивілізаційну впевненість у собі та відмовилася від своєї невдалої орієнтації на регуляторне задушення. Ми хочемо, щоб Європа залишилася європейською, відновила свою цивілізаційну впевненість у собі та відмовилася від своєї невдалої орієнтації на регуляторне задушення", - вказується у документі.

Як зазначається, ця "відсутність впевненості" найбільш очевидна у відносинах Європи з Росією.

"Європейські союзники мають значну перевагу над Росією в майже всіх сферах, за винятком ядерної зброї. В результаті війни Росії в Україні відносини Європи з Росією зараз значно погіршилися, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою. Управління відносинами Європи з Росією вимагатиме значних дипломатичних зусиль з боку США, як для відновлення умов стратегічної стабільності на євразійському континенті, так і для зменшення ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", - вважають в адміністрації Трампа.

Таким чином, основним інтересом США проголошується проведення переговорів про швидке припинення військових дій в Україні з метою стабілізації європейських економік, запобігання ненавмисній ескалації або розширенню війни, відновлення стратегічної стабільності з Росією, а також забезпечення відновлення України після військових дій, щоб вона могла вижити як життєздатна держава.

"Війна в Україні мала небажаний ефект, збільшивши зовнішню залежність Європи, особливо Німеччини. Сьогодні німецькі хімічні компанії будують в Китаї одні з найбільших у світі переробних заводів, використовуючи російський газ, який вони не можуть отримати у себе вдома. Адміністрація Трампа перебуває у конфлікті з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи в нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію. Більшість європейців прагне миру, але це бажання не втілюється в політику, значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами. Це стратегічно важливо для Сполучених Штатів саме тому, що європейські держави не можуть реформуватися, якщо вони перебувають у політичній кризі", - йдеться в тексті документу.

У зв’язку з цим, у пріоритет загальної політики США щодо Європи виносится відновлення умов стабільності в Європі та стратегічної стабільності з Росією, надання Євпропі можливості "стояти на власних ногах" і діяти як група союзних суверенних держав, зокрема шляхом прийняття на себе основної відповідальності за власну оборону, без домінування з боку будь-якої ворожої сили, а також культивування опору поточній траєкторії розвитку Європи в європейських державах.

Крім того, наголошується на важливості відкриття європейських ринків для товарів і послуг США та забезпечення справедливого ставлення до американських працівників і підприємств, та розбудови здорових держав Центральної, Східної та Південної Європи через торговельні зв’язки, продаж зброї, політичну співпрацю та культурні й освітні обміни.

Окремо США заявляють про намір "покінчити з уявленням про НАТО як про союз, що постійно розширюється, та запобігати його реальному розширенню" та заохочувати Європу до вжиття заходів для боротьби з надлишковими потужностями, крадіжками технологій, кібершпигунством та іншими ворожими економічними практиками.

Теги: #стратегiя #сша #нацбезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 05.12.2025
Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

16:36 05.12.2025
Делегації України та США проведуть зустріч у пʼятницю – джерело

Делегації України та США проведуть зустріч у пʼятницю – джерело

12:02 05.12.2025
США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

23:24 04.12.2025
Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

20:28 31.10.2025
Раді пропонують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25" - нардеп

Раді пропонують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25" - нардеп

10:55 24.10.2025
Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

12:27 13.10.2025
Мінкультури внесло російського актора Ніколаєва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського актора Ніколаєва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

09:14 10.09.2025
Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

Навроцький скликав засідання Бюро нацбезпеки з приводу нічного вторгненння дронів

10:03 03.09.2025
На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

11:21 21.08.2025
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства і пролонгував її до 2030 року

Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства і пролонгував її до 2030 року

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

ОСТАННЄ

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

Сибіга офіційно відкрив Генконсульство України в словацькому Пряшеві

Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА