20:28 31.10.2025

Раді пропонують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25" - нардеп

Парламентський комітет  з питань національної безпеки, оборони та розвідки  рекомендував Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25", повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"На засіданні комітету розглянули законопроєкт №13574 про внесення зміни до статті 23 закону  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. Рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт у цілому", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки,  законопроєкт регламентує  право на отримання відстрочки  військовослужбовцям, які підписали контракти за експериментальною програмою уряду у віці від 18-25 років та протягом року служили у лавах ЗСУ. Вона нагадала, що чинними нормами закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для цієї категорії осіб відстрочка не передбачена, а термін дії контрактів, укладених на один  рік незабаром спливе. 

"Відповідно до положень законопроєкту, військовозобов’язані, які не висловили бажання продовжити контракт, отримають відстрочку  на термін 12 місяців. Після спливу цього строку їх зможуть призвати на службу", - зазначила Фріз.

Вона також розповіла, що пропонувала членам комітету надати цієї категорії осіб можливість на відстрочку на термін не 12 місяців, а до досягнення 25-річного віку. На думку Фріз, таке правове врегулювання відповідало б принципу рівності, враховуючи, що згідно з законом особи до 25 років не підлягають призову під час мобілізації.

Фріз додала, що законопроєкт Верховна Рада розгляне на наступному тижні.

Теги: #рада #нацбезпека

