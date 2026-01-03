Інтерфакс-Україна
Події
17:19 03.01.2026

Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

1 хв читати

Розмова радників з питань національної безпеки держав-партнерів відбувається за трьома ключовими напрямками, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин", - написав він у телеграм у суботу.

Зеленський назвав це першими підсумками сьогоднішньої роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. "Європейські партнери, Канада, ЄС і НАТО, також говоримо з американською стороною. Дякую всім за підтримку", - написав Зеленський.

Зеленський нагадав про майбутні зустрічі у Європі та США.

"Продовжуємо роботу з радниками. Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах", - йдеться у дописі.

Як повідомлялось, у Києві у суботу розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих. За інформацією секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорять рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення та процвітання України, а також військово-політичні питання.

Раніше Зеленський анонсував зустріч лідерів Коаліції охочих 6 січня у Франції.

Теги: #команда #зеленський #нацбезпека #радники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 03.01.2026
Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

Джерела реалізації економічного плану для України домовились детально опрацювати протягом найближчих тижнів – Свириденко

17:25 03.01.2026
Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

16:12 03.01.2026
Умєров: Радники з нацбезпеки розглядають економічний трек, Віткофф долучився по відеозв’язку

Умєров: Радники з нацбезпеки розглядають економічний трек, Віткофф долучився по відеозв’язку

14:28 03.01.2026
Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

14:24 03.01.2026
Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

14:06 03.01.2026
Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

13:55 03.01.2026
У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

11:18 03.01.2026
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

02:31 03.01.2026
Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

21:55 02.01.2026
Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

ОСТАННЄ

На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди - Стефанчук

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

Інтеграція України до ЄС є одним із наріжних елементів "Пакету процвітання" - Качка

Російський дрон убив цивільного чоловіка на Сумщині

У Харкові під завалами можуть перебувати п'ять осіб

СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість оборони України – Драпатий

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА