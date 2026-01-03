Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

Розмова радників з питань національної безпеки держав-партнерів відбувається за трьома ключовими напрямками, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин", - написав він у телеграм у суботу.

Зеленський назвав це першими підсумками сьогоднішньої роботи з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. "Європейські партнери, Канада, ЄС і НАТО, також говоримо з американською стороною. Дякую всім за підтримку", - написав Зеленський.

Зеленський нагадав про майбутні зустрічі у Європі та США.

"Продовжуємо роботу з радниками. Готуємо зустрічі у Європі, які відбудуться наступного тижня. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах", - йдеться у дописі.

Як повідомлялось, у Києві у суботу розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих. За інформацією секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторони обговорять рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення та процвітання України, а також військово-політичні питання.

Раніше Зеленський анонсував зустріч лідерів Коаліції охочих 6 січня у Франції.