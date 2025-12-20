Інтерфакс-Україна
18:17 20.12.2025

Америка пропонує тристоронню зустріч з Україною та РФ на рівні радників з безпеки – Зеленський

США запропонували провести зустріч радників з національної безпеки (NSA) України, США та РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський, висловивши стриманий оптимізм від перспективи такої зустрічі.

"Що стосується Умєрова (секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який перебуває в США, де проводив перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни – ІФ-У), він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує зараз тристоронню зустріч NSA - Америка, Україна, Росія", - повідомив Зеленський в коментарі журналістам у суботу.

Президент зазначив, що не впевнений, що ця зустріч принесе щось нове, але зазначив, що результатом подібної зустрічі у Туреччині стало повернення полонених військових та цивільних осіб, тому їх варто робити.

"Я вважаю, що це не багато з того, що хотіли ми, але це дуже важливо. Я дуже радий, що у нас були обміни. Наші люди, наші військові, передусім полонені, повернулися додому. І цивільні. І тому треба робити такі кроки. І якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом трьохсторонньої зустрічі NSA може бути домовленість про трьохсторонню зустріч лідерів, а я про це неодноразово говорив, є складні питання, які повинні вирішувати лідери держав. Тож якщо результати обміни або якісь інші домовленості, я не можу бути проти, ми підтримуємо тоді пропозицію Сполучених Штатів Америки. Подивимося, як буде", - сказав Зеленський.

Теги: #радники #сша #нацбезпека

