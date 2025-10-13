Інтерфакс-Україна
12:27 13.10.2025

Мінкультури внесло російського актора Ніколаєва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло російського актора Валерія Ніколаєва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист і телеведучий Валерій Ніколаєв.

Зазначається, що він здійснює активну пропагандистську антиукраїнську інформаційну діяльність, підтримуючи та виправдовуючи агресивну політику російського воєнно-політичного керівництва шляхом участі у створенні телевізійної передачі "Щоб знали".

В Україні Ніколаєв став відомий широкій авдиторії після головної ролі у українсько-російському серіалі "День народження Буржуя", який вийшов на початку 2000-х років.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 249 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

