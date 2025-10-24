Інтерфакс-Україна
Події
10:55 24.10.2025

Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну, повідомив міністр Денис Улютін.

"Примусово ми їх повернути не зможемо (людей з-за кордону - ІФ-У), а добровільне повернення має відбуватися на певних їх бажаннях. Якраз ця частина з нашого боку має бути добре пропрацьована. Ми зараз над цим працюємо - саме над Стратегією повернення", - сказав Улютін подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Він розраховує, що документ буде підготовлено ще в поточному році.

Як повідомлялося, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Теги: #мінсоцполітики #стратегiя #повернення_українців

