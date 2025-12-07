Інтерфакс-Україна
Події
15:20 07.12.2025

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Подано уже понад 320 тис. заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для вразливих категорій громадян, повідомляє премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей", - написала Свириденко в Телеграм-каналі.

У Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності розповіли, що із 323 тис. заявок, понад 68% уже отримали погодження.

Станом на 6 грудня, перші 13 тис. українців отримають одноразову виплату 6,5 тис. грн.

Очікується, що цього року таку одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян, в бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.

Як повідомлялося, з 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

З 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

