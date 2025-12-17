Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

Фото: https://www.msp.gov.ua

В 2025 році 120 надавачів соціальних послуг стали отримувачами малих грантів, а понад 12 тис. людей уже отримали соціальні послуги в межах програми, повідомляє міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Ми бачимо, що соціальні послуги можуть працювати системно — не як разова допомога, а як постійна підтримка для людей. Отримані результати дають нам основу для переходу від пілотних проєктів до сталих механізмів закупівлі соціальних послуг", - цитує міністра соцполітики Дениса Улютіна по результатам засідання Наглядової ради проєкту щодо надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім’ям з дітьми, дітям та послуг раннього втручання в Україні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в межах проєкту соціальні послуги вже отримали понад 12 700 людей, серед них — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю.

"Окрему увагу у проєкті також приділено прифронтовим громадам. У 13 прифронтових громадах послуги вже отримали понад 1 600 осіб. Серед наданих послуг: денний догляд за дітьми з інвалідністю, послуга раннього втручання, соціальний супровід сімей з дітьми-сиротами, тощо", - додали у відомстві.

Зазначається, що у межах програми станом на грудень 2025 року укладено 120 договорів із надавачами соціальних послуг, у тому числі з громадськими та комунальними організаціями, а загальний обсяг фінансової підтримки становить понад 274 млн грн.