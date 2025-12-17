Інтерфакс-Україна
Події
10:35 17.12.2025

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

2 хв читати
Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики
Фото: https://www.msp.gov.ua

В 2025 році 120 надавачів соціальних послуг стали отримувачами малих грантів, а понад 12 тис. людей уже отримали соціальні послуги в межах програми, повідомляє міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Ми бачимо, що соціальні послуги можуть працювати системно — не як разова допомога, а як постійна підтримка для людей. Отримані результати дають нам основу для переходу від пілотних проєктів до сталих механізмів закупівлі соціальних послуг", - цитує міністра соцполітики Дениса Улютіна по результатам засідання Наглядової ради проєкту щодо надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для розвитку соціальних послуг сім’ям з дітьми, дітям та послуг раннього втручання в Україні. 

Згідно з повідомленням, на сьогодні в межах проєкту соціальні послуги вже отримали понад 12 700 людей, серед них — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю.

"Окрему увагу у проєкті також приділено прифронтовим громадам. У 13 прифронтових громадах послуги вже отримали понад 1 600 осіб. Серед наданих послуг: денний догляд за дітьми з інвалідністю, послуга раннього втручання, соціальний супровід сімей з дітьми-сиротами, тощо", - додали у відомстві.

Зазначається, що у межах програми станом на грудень 2025 року укладено 120 договорів із надавачами соціальних послуг, у тому числі з громадськими та комунальними організаціями, а загальний обсяг фінансової підтримки становить понад 274 млн грн.

Теги: #мінсоцполітики #улютін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 16.12.2025
Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

10:07 09.12.2025
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

23:01 03.12.2025
У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

11:15 28.11.2025
Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

15:51 19.11.2025
Ексзаступник міністра соцполітики Шамбір продовжує працювати радником Улютіна

Ексзаступник міністра соцполітики Шамбір продовжує працювати радником Улютіна

11:01 18.11.2025
Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

15:29 17.11.2025
Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

09:57 13.11.2025
Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

16:18 11.11.2025
Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

Ексзаступнику міністра соцполітики вручили підозру через нереалізовану пограму "E-Social" - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

ОСТАННЄ

Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

Фон дер Ляєн: на саміті нам доведеться вирішити, яким шляхом піти у питанні фінпідтримки України на 2026-2027рр

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА