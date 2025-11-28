Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

Фото: https://www.msp.gov.ua

Програма "єЯсла" запуститься з 1 січня 2026 року, а програма "єСадок" запрацює у 2028 році, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"З 1 січня 2026 року стартує програма "єЯсла" – щомісячна допомога для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становитиме 8 000 грн, а для дітей з інвалідністю – 12 000 грн. Кошти можна буде використовувати на оплату послуг догляду та розвитку дитини: няні, приватного або комунального закладу, гуртків тощо", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі держава працює над створенням доступних сервісів подання документів для отримання цієї підтримки.

"У наших амбітних планах – щоб усі документи можна було подавати через "Дію". Якщо система не буде готова технічно з 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду. У будь-якому випадку програма буде працювати з нового року", – наголосили у відомстві.

Щодо програми "єСадок", то зазначається, що вона запрацює у 2028 році та передбачатиме щомісячну підтримку для сімей з дітьми дошкільного віку (від 3 до 6 років, а для дітей з особливими освітніми потребами – до 7–8 років), якщо громада не змогла забезпечити дитині місце у садочку або необхідний обсяг послуг догляду. Розмір виплати – 8 тис. грн, для дітей з інвалідністю – 12 тис. грн.

"Обидві програми формують безперервну систему підтримки сімей – від народження дитини до шкільного віку – та спрямовані на розвиток якісних освітніх послуг і зміцнення спроможності громад", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення низки виплат, пов'язаних з народженням дитини та доглядом за нею. Зокрема, передбачається 7 тис грн — щомісяця допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не є застрахованими та не мають страхового стажу; 50 тис грн – одноразова допомога при народженні дитини. Виплачується одноразово на першу та кожну наступну дитину; 7 тис грн — щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 1 року.

У Мінсоцполітики повідомили, що новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується з 1 січня 2026 року, стосуватиметься лише матерів, які народили після вступу нових правил в силу.