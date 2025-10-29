Як безкоштовно замовити картку Mastercard ПриватБанку в Україні та за кордоном: ПриватБанк і Mastercard продовжують доставку у понад 60 країн світу

Державний ПриватБанк спільно з глобальною технологічною компанією Mastercard продовжують у 2025 році програму безкоштовної доставки банківських карток як в межах України, так і до понад 60 країн світу. Це рішення дозволяє українцям зберігати безперервний доступ до фінансових послуг, незалежно від місця перебування, та зручно користуватися своїми коштами — оплачувати покупки, знімати готівку чи робити онлайн-платежі.

Просте оформлення — у кілька кліків через «Приват24»

Замовити або перевипустити картку можна без відвідування відділення — повністю онлайн у застосунку «Приват24». Процес триває лише кілька хвилин. Клієнт може:

обрати перевипуск чинної картки або оформлення нової;

вказати адресу доставки — в Україні чи за кордоном;

підтвердити замовлення.

Картка доставляється поштовим оператором Нова пошта. Для закордонних замовлень терміни доставки від 7 днів, а для замовлень по Україні — уже наступного дня картка може бути у відділенні або поштоматі Нової пошти.

«Це чудове рішення для українців, у яких картка перебуває на автопродовженні строку дії або скоро завершується її термін. Нову картку можна замовити всього у кілька кліків і безкоштовно отримати в Україні чи за кордоном, щоб користуватися усіма можливостями Mastercard без обмежень — знімати готівку, оплачувати покупки в інтернеті, купувати квитки або розраховуватись у магазинах», — зазначили у ПриватБанку.

Які картки можна замовити

Клієнтам доступні для безкоштовного оформлення та доставки такі картки Mastercard:

Картка «Універсальна» (у т.ч. Gold);

(у т.ч. Gold); Картка для виплат (у т.ч. Gold) — зокрема, пенсійна та для соціальних виплат ;

(у т.ч. Gold) — зокрема, ; Бізнес-картка «Ключ до рахунку» — для підприємців та юридичних осіб.

Географія безкоштовної доставки

Безкоштовна міжнародна доставка карток Mastercard діє у понад 60 країнах світу. Найбільше замовлень надходить з Польщі, Німеччини та Чехії, де проживає значна частина українців.

Основна аудиторія сервісу — жінки віком від 18 до 35 років, хоча активно користуються послугою також клієнти середнього віку (36–45 років) і навіть українці старшого покоління (65+).

Як замовити картку з міжнародною доставкою

У застосунку «Приват24» оберіть картку для перевипуску або оформіть нову, для цього потрібно перейти в налаштування картки і обрати «Замовити картку». Натисніть «Замовити картку» → «Міжнародна доставка». Вкажіть адресу доставки за кордоном, контактний телефон та електронну адресу. Перевірте дані та підтвердьте замовлення.

Під час оформлення у «Приват24» відображається актуальний перелік країн, куди здійснюється доставка.

Автоматичне продовження строку дії карток

З початку війни ПриватБанк автоматично продовжив дію всіх платіжних карток, аби клієнти могли безперешкодно користуватися ними. Водночас банк рекомендує оформити нову картку для відновлення повного функціоналу, включно з можливістю зняття готівки у банкоматах та оплатою у фізичних торгових точках.

Турбота про клієнтів у будь-якій точці світу

ПриватБанк і Mastercard продовжують розвивати сервіси, які дозволяють українцям залишатися фінансово мобільними, навіть перебуваючи за кордоном. Програма безкоштовної доставки карток — ще один крок до зручності, безпеки та доступності фінансових послуг для кожного українця.

Докладніше про оформлення карток і перелік країн для доставки — у застосунку «Приват24» або на офіційному сайті ПриватБанку.