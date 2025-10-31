Sense Bank спільно з Mastercard підтримає новий театральний сезон у Національній опері України

Sense Bank долучився до нового театрального сезону в Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. Культурна співпраця реалізується спільно з Mastercard – стратегічним партнером театру.

Sense Bank і Mastercard посилюють співпрацю у розвитку культурних ініціатив – цього разу об’єднують зусилля задля підтримки Національної опери як одного з ключових культурних центрів країни. Партнери готують спільні ініціативи для глядачів і спільноти митців, про які буде оголошено найближчим часом.

У межах партнерства 31 жовтня відбудеться одна з найгучніших премʼєр осені – вистава Івана Уривського «Казки Гофмана». Режисер пропонує сучасну інтерпретацію класичної опери про поета Гофмана, у якій переплітаються кохання, пристрасть та його внутрішня боротьба під час творчих пошуків.

«Підтримка української культури – це інвестиція у стійкість і майбутнє нашої країни. Ми раді долучитися до нового сезону Національної опери й разом із Mastercard створити для глядачів події, які надихають і об’єднують», – прокоментувала Інна Тютюн, членкиня Правління, директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

«Мистецтво та культура мають унікальну силу — надихати, об’єднувати й підтримувати віру в майбутнє навіть у найскладніші часи. Для Mastercard честь стати стратегічним партнером Національної опери України, і розпочати це партнерство з підтримки нового театрального сезону разом із Sense Bank. Ми прагнемо створювати можливості, які дарують людям натхнення, емоції й відчуття гордості за українську культуру», – підкреслює Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

«Ми вдячні партнерам за послідовну підтримку. Співпраця з Sense Bank та Mastercard розширює наші можливості у створенні сильних прем’єр і забезпечення якісного глядацького досвіду, а також допомагає залучати ще більше поціновувачів оперного та балетного мистецтва», – зазначив Петро Чуприна, генеральний директор, художній керівник Національної опери України.

Як йдеться у повідомленні, Sense Bank і надалі послідовно підтримуватиме культурні проєкти та інвестуватиме у якісний та доступний культурний досвід для широкої аудиторії.