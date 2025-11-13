Уряд України та Mastercard підписали меморандум для прискорення реалізації цифрової стратегії країни

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва підписали меморандум про взаєморозуміння для п’ятирічного партнерства з метою посилення цифровізації України.

Як пояснили в міністерстві, співпраця буде зосереджена на фінансовій безпеці та інклюзії, а рамках чого будуть розроблені та масштабовані цифрові рішення для спрощення держвиплат; використання аналітики даних та інструментів на основі ШІ для прийняття рішень у сфері соцполітики та розробки відповідних програм, підтримки МСБ за допомогою спеціальних рішень та ініціатив, що сприяють підвищенню цифрової зрілості.

Також буде проведена робота в сфері подорожей та транспорті. Зокрема, щодо модернізації систем оплати та продажу квитків в громадському транспорту, покращення користувацького досвіду та підвищення доступності, сприяння інноваціям та конкурентоспроможності в туристичному секторі завдяки аналітиці даних та сучасних цифрових інструментів для розкриття туристичного потенціалу країни.

Крім того, співпраця буде сконцентрована на створенні масштабованих цифрових рішень у сфері кібербезпеки, цифрової ідентифікації та фінінклюзії; кіберстійкості та безпеці платежів.