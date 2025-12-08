Інтерфакс-Україна
16:47 08.12.2025

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства орієнтовно до кінця першого кварталу 2026 року планує оновити політику державної власності, а також політику винагороди для керівників і членів наглядових рад держкомпаній, повідомила заступниця міністра економіки Анна Артеменко.

"Ми плануємо оновити політику власності, орієнтовно, до кінця першого кварталу 2026 року. Зараз Мінекономіки узагальнюються всі пропозиції. Будуть певні комплексні зміни. Думаю, приблизно на середину січня ми вже будемо готові провести публічні консультації, презентувати концепт", – сказала вона на Міжнародному форумі корпоративних директорів в Києві у п’ятницю, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Артеменко зазначила, що, крім політики власності, буде оновлюватися і політика винагород.

"Зараз фіналізуються дослідження рівня винагород. Думаю, більшість компаній вже взяла в ньому участь. Спочатку був план внести зміни у частині політики винагород, а потім дочекатись результатів дослідження. Але ми вирішили все ж таки це поміняти місцями. Можливо, наші попередні пропозиції щодо змін будуть відкориговані", – пояснила заступниця міністра економіки.

За її словами, дослідження проводиться за підтримки ЄБРР, і перші його результати очікуються всередині грудня, щоб максимум до кінця січня мати відповідне рішення.

Артеменко також зазначила, що буде змінена процедура відбору представників держави у наглядові ради, враховуючи суспільний запит, в тому числі й міжнародний щодо цього відбору, який називають непублічним і непрозорим.

"Буде конкурентний відбір, буде затверджуватись кваліфікаційний профіль на весь борд, а не тільки на незалежних членів наглядрад", – підкреслила Артеменко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив політику державної власності 29 листопада 2024 року на виконання норм закону №3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління та враховує принципи ОЕСР. Тоді перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко коментувала, що політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в держсекторі економіки. За її словами, разом із цим документом уперше в Україні запроваджується чітка та прозора політик винагороди для керівників і членів наглядових рад держкомпаній, а також дивідендна політика.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову №1596 від 3 грудня 2025 року "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", якою ініціював невідкладне припинення повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній.

Згідно з документом, уряд очікує від Міністерства енергетики та Фонду державного майна протягом трьох днів звільнення по два члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", три – "Центренерго" та п'ять – УРМ.

Цим документом також затверджений порядок спрощеного прискореного відбору нових членів наглядових рад, згідно з яким на подачу документів претендентам дається 5 днів з моменту оголошення конкурсу, а на вибір переможця конкурсній комісії відводиться ще п’ять днів.

Головою цієї новою комісії призначений глава Мінекономіки Олексій Соболев, який затвердить її персональний склад. До складу комісії входять два представники Мінекономіки, по одному представнику Мінфіну, Мін’юсту та держоргану, який управляє об’єктом держвласності.

У випадку найбільших державних компаній, в яких членів наглядової ради обирає номінаційний комітет з участю іноземних представників, цей порядок застосовується тільки для відбору членів ради – представників держави. Але й у в цьому випадку конкурсна комісія надсилає обрані кандидатури номінаційному комітету.

