Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку використання коштів, передбачених для підтримки виробників, які займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

"Для багатьох господарств на деокупованих територіях рибництво - це не просто бізнес, а основне джерело доходу громади. Зміни до порядку дозволяють забезпечити стабільний доступ до фінансування. Виробники повинні бути впевнені, що програма працює і підтримка буде доступною без затримок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Мінекономіки уточнило, що прийняті зміни дозволять забезпечити своєчасний розподіл бюджетних коштів та уникнути технічних затримок фінансування; посилити відновлення сектору аквакультури у громадах, які найбільше постраждали від війни.

Постанову прийнято для забезпечення безперервної дії програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки.

Очікується, що урядове рішення надасть Мінекономіки можливість ефективно реалізовувати підтримку суб’єктів аквакультури, які працюють в умовах руйнувань, втрати інфраструктури та високих ризиків.