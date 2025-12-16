Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості встановлення "справжньої відповідальності, коли покарання для агресора стане неминучим" та необхідності змусити Росію "навчитися жити за принципом верховенства права".

"Разом із партнерами ми працюємо не лише щоб припинити кровопролиття, а й щоб змінити ситуацію вздовж кордонів Росії так, щоб у неї не було жодної можливості розпочати нову війну. Це також про те, щоб змусити Росію зрештою навчитися жити за принципом верховенства права. І це спрацює лише за умови справжньої відповідальності, коли покарання для агресора стане неминучим", - сказав він під час виступу в парламенті Нідерландів.

За його словами, наразі європейські лідери мають на столі рішення щодо заморожених російських активів. "Більшість цих активів розміщена у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані для захисту від агресії Росії. Агресор має заплатити. Це також питання відновлення справедливості, і в такий спосіб, щоб Росія це справді відчула", - наголосив Зеленський.

"Путін не вірить у людей. Він вірить лише в силу та гроші. Росіяни не рахують своїх загиблих. Але вони рахують кожен долар і кожне євро, які втрачають. Саме тому потрібне сильне рішення щодо російських грошей. Ці кошти мають працювати на захист від Росії. Я закликаю вас підтримати це. ", - сказав Зеленський.