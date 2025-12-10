Кабмін затвердив положення про інформсистему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції

Кабінет міністрів України затвердив положення про інформаційну систему "Пульс вступу" для моніторингу виконання зобовʼязань з євроінтеграції, повідомляє Офіс віцепремʼєра з європейської і євроатлантичної інтеграції.

"Сьогодні члени уряду затвердили положення про інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції "Пульс вступу". Інформаційна система слугуватиме також для створення, наповнення та функціонування єдиної інформаційної бази даних з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань України", - йдеться в повідомленні Офісу.

Зазначається, що за допомогою "Пульсу вступу" здійснюватиметься моніторинг виконання: Дорожньої карти з питань верховенства права; Дорожньої карти з питань реформи державного управління; Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій; Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України; інших стратегічних документів у сфері європейської інтеграції.

"Створення та функціонування "Пульсу вступу" це також крок, який наближає нас до ЄС, оскільки це виконання заходу Дорожньої карти з питань реформи державного управління. "Пульс вступу" складається з внутрішнього веб-порталу, який є приватною частиною, та веб-сайту, який є публічною частиною. Наразі представники міністерств і відомств працюють у внутрішньому порталі. У подальшому інформація з "Пульсу вступу" буде доступна для громадськості та міжнародних партнерів", – цитує віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку прес-служба.

Зазначається, що наповнення внутрішнього порталу відбуватиметься щотижнево відповідальними особами, визначеними у органах влади та державних органах, відповідальних за виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

Власником "Пульсу вступу" є держава в особі Секретаріату уряду, який є її розпорядником.