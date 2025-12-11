Інтерфакс-Україна
Медицина
08:51 11.12.2025

Кабмін виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у Інституті кардіології ім. Стражеска

1 хв читати

Кабінет міністрів виділив 37 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, з резервного фонду державного бюджету виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури 37 млн. гривень на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що виникла на території територіальної громади Києва внаслідок масованої ракетної атаки РФ 28 вересня 2025 року, для проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі клінічного корпусу Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України". 

Як повідомлялося, 29 вересня внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали. Внаслідок атаки також загинула працівниця закладу і пацієнт.

 

Теги: #кабмін

